Puerto Quequén continúa consolidando su nivel de actividad mediante una operatoria sostenida y planificada, reflejada en el embarque regular de cargas agroindustriales con destino a mercados internacionales, con buques que arriban y zarpan con bodegas completas, sin necesidad de completar carga en otros puertos.

Durante el mes de diciembre se concretaron y programaron embarques de cebada que totalizan más de 185.000 toneladas, reafirmando el rol estratégico del puerto dentro del sistema exportador argentino y su capacidad operativa para atender buques de gran porte con carga completa en una única escala.

Entre las operaciones registradas se destacan:

Buque Mykonos, con una carga de 66.000 toneladas de cebada, operado por ISA S.A., con destino a Arabia Saudita.

Buque Amis Champion, con 53.000 toneladas de cebada, operado por Brisamar S.A., con mercadería de Bunge/Viterra, con destino a Qatar, cuya operatoria se desarrolló entre el 22 y el 23 de diciembre.

Buque Lila Shanghai, con una carga de 66.000 toneladas de cebada, operado por Brisamar S.A., con mercadería de LDC, con destino a Arabia Saudita, con finalización el 27 de diciembre.

Desde el punto de vista técnico–operativo, el hecho de que los buques carguen bodega completa en Puerto Quequén implica mayor eficiencia logística, reducción de tiempos de navegación y costos operativos, optimización del uso de infraestructura portuaria, y una mejora en la competitividad de las exportaciones.

Estas operaciones evidencian un flujo constante y previsible de embarques, con participación de distintos operadores y empresas exportadoras, y con destinos consolidados en mercados de Medio Oriente, ratificando la capacidad del Puerto de Quequén para operar cargas completas de forma segura y eficiente.

La operatoria sostenida permite canalizar la producción del hinterland regional, generando empleo directo e indirecto, movimiento económico local y regional, y aportando al ingreso de divisas para el país.