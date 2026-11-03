Se contemplan 1.140 aviones de pasillo único, 860 aeronaves de fuselaje ancho mediano, y 670 cargueros de fuselaje ancho grande.

En esta noticia <b>Sector resiliente</b>

El fabricante europeo Airbus anticipó un crecimiento del 46% en la flota global de aeronaves dedicadas a la carga hacia 2045, impulsado por el reemplazo de flotas antiguas y el dinamismo del comercio internacional de alto valor.

El reporte 2026 Cargo Global Market Forecast de Airbus, presentado en el marco del Cargo Facts Symposium, proyecta que la flota mundial operativa de aviones cargueros dedicados pasará de 2360 unidades en 2026 a 3460 aeronaves para el año 2045.

Este incremento requerirá la incorporación de 2670 cargueros durante las próximas dos décadas, de los cuales 1580 se destinarán a reemplazar modelos de generaciones anteriores y 1090 responderán a la expansión neta del mercado.

Unas 1580 unidades se destinarán a reemplazar modelos de generaciones anteriores y 1090 responderán a la expansión neta del mercado. Airbus

A la hora de desglosar la demanda de nuevas unidades, la distribución por tamaño y configuración contempla 1140 aviones de pasillo único, 860 aeronaves de fuselaje ancho mediano, y 670 cargueros de fuselaje ancho grande.

Desde la constructora estiman que la industria recurrirá mayoritariamente a la transformación de aeronaves de pasajeros a cargueros. El cálculo de Airbus es que 1700 unidades serán convertidas, mientras que 970 saldrán nuevas de fábrica.

Sector resiliente

El pronóstico imagina una tasa de crecimiento global del comercio del 2,9% situación que impulsaría un crecimiento del 3,2% anual de la carga aérea durante los próximos veinte años. El sector ha demostrado resiliencia frente a los altos precios del combustible, las tensiones geopolíticas y las restricciones en las cadenas de suministro.

Airbus estima que 1.700 unidades serán convertidas, mientras que 970 saldrán nuevas de fábrica. Airbus

Si bien la carga aérea representa menos del 1% del volumen del comercio mundial en términos de peso, concentra más del 30% de su valor total y se afirma como un transporte esencial para bienes perecederos.