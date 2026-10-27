Es clave el tipo de aeronave que la compañía africana decida poner en la ruta.

En esta noticia <b>Poder carguero</b>

Mediante la Disposición 26/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a la empresa Ethiopian Airlines a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de cargas, de forma exclusiva, con derechos de tráfico aéreo de hasta novena libertad (cabotaje).

Ethiopian Airlines opera su división de carga (Ethiopian Cargo & Logistics Services) con una de las flotas de aviones de carga más grandes de África.

La compañía utiliza actualmente 10 Boeing 777-200LRF (Cargo). Se trata de unidades de largo alcance y para grandes volúmenes. También dispone de tres Boeing 767-300F y cuatro Boeing 737-800F (Cargo / convertidos SF).

A futuro, se sumará otra decena de aviones nuevos de carga a partir del acuerdo suscripto con Boeing. Entre ellos figuran ocho Boeing 777-8 Freighters (777-8F) y dos Boeing 777 Freighters (777F), además de contar con opciones de compra para otros ocho 777-8F adicionales.

La compañía vuela actualmente 10 Boeing 777-200LRF. Ethiopian Cargo & Logistics Services.

Ethiopian actualmente vuela con pasajeros en la ruta Adís Abeba-Lagos-San Pablo- Buenos Aires (Ezeiza) y regreso, con siete frecuencias semanales.

A partir del 31 de octubre de 2026, la aerolínea arranca un servicio de carga pura, con una frecuencia semanal en la misma ruta por lo que la capacidad de bodega deberá ser compartida con Brasil. Esta no es la mejor noticia para la Argentina porque con más potencial exportador, es muy posible que nuestros vecinos pongan en juego su “efecto aspirador” y se queden con la mayor parte de la bodega disponible.

Poder carguero

El potencial de traslado de la nueva opción carguera dependerá del avión que la compañía africana decida poner en la ruta.

El Boeing 777-200LRF (conocido oficialmente como Boeing 777 Freighter o 777F) tiene una capacidad de carga útil máxima de 102 a 107 toneladas. En el caso de optar por el Boeing 767-300F (versión de carga), el volumen a transportar se reduce casi a la mitad 52,4 toneladas a 58 toneladas.

La opción menos ambiciosa es el Boeing 737-800F / SF (Special Freighter / BCF) que puede cargar entre 23 y 24 toneladas.

A partir del 31 de octubre la aerolínea inicia servicios de carga pura, con una frecuencia semanal. Ethiopian Cargo & Logistics Services.

La autorización de la aerolínea carguera se sustenta en el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre Argentina y Etiopía el 16 de enero de 2025, que amplió sustancialmente las condiciones para la prestación de servicios aéreos entre ambos países. El acuerdo estableció un régimen de frecuencias ilimitadas, amplió el cuadro de rutas y contempló derechos de tráfico de hasta novena libertad.

“De esta manera, se continúa avanzando con la apertura del sector aerocomercial ampliando las posibilidades de operación y fortaleciendo la conectividad internacional para brindar una mayor libertad en los servicios aéreos”, destacaron desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía en un comunicado.