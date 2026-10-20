Sudamérica es un hub dinámico y emergente para las exportaciones de una variedad de sectores.

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En marzo de 2026, Emirates SkyCargo incorporó siete frecuencias semanales adicionales de cargueros en Sudamérica: tres vuelos a Buenos Aires, uno a Bogotá, dos vuelos adicionales a São Paulo y uno adicional a Quito.

Argentina recibió la mayor cantidad de vuelos porque la conectividad mejorada abrió nuevas oportunidades a los exportadores. Tras lanzar un servicio semanal dedicado a Buenos Aires en marzo de este año, la compañía incrementó rápidamente la operación a tres frecuencias semanales desde julio, dando a los exportadores acceso a mercados de toda la red de Emirates.

La apuesta dio sus frutos. Emirates SkyCargo registró un aumento del 57% en las exportaciones desde la Argentina durante la primera mitad del año fiscal 26/27, en comparación con el año anterior. Este crecimiento se suma al incremento del 8% registrado entre 2024/25 y 2025/26. Desde abril de 2024, Emirates SkyCargo transportó aproximadamente 5.000 toneladas de exportaciones desde Argentina, incluidos productos perecederos como frutas frescas, salmón y productos cárnicos.

La exportación de productos perecederos frescos es cada vez más fuerte en Sudamérica. Desde abril de 2024, Emirates SkyCargo transportó cerca de 80.000 toneladas de productos perecederos, incluidas 66.000 toneladas de flores lo que subraya la creciente demanda de soluciones logísticas de alta calidad con control de temperatura.

Desde abril de 2024, Emirates SkyCargo transportó aproximadamente 5.000 toneladas de exportaciones desde Argentina, incluidos productos perecederos como frutas frescas, salmón y productos cárnicos. JULIAN BONGIOVANNI

“Sudamérica es un hub dinámico y emergente para las exportaciones de una variedad de sectores, incluidos productos alimenticios de alta calidad y flores frescas que dependen de una conectividad de carga aérea rápida y confiable para llegar a clientes globales. Al añadir siete frecuencias de cargueros en Sudamérica en 2026 y complementar la capacidad de bodega que ofrecemos en nuestros vuelos de pasajeros, impulsamos un aumento de las exportaciones y creamos nuevas oportunidades para que las empresas lleguen a clientes de todo el mundo, al tiempo que garantizamos que sus productos mantengan los más altos estándares de frescura y calidad durante todo el tránsito”, destacó Badr Abbas, vicepresidente senior Divisional de Emirates SkyCargo.

Planificación

La expansión de las operaciones de Emirates SkyCargo en Sudamérica forma parte de su ambicioso plan de crecimiento para su flota y red de cargueros. La aerolínea ha recibido siete cargueros Boeing 777 desde marzo de 2026, así como el primer Boeing 777-300ERSF convertido a partir de un avión de pasajeros de Emirates.

Nueva oportunidad para que las empresas lleguen a clientes de todo el mundo. Emirates SkyCargo.

Para finales de marzo de 2027, la aerolínea operará una flota de 23 aviones cargueros dedicados. A nivel global, la aerolínea ha ampliado su red de destinos cargueros desde poco más de 40 en marzo a más de 60 en julio de 2026. Además de la capacidad en la cubierta principal de los cargueros, Emirates SkyCargo también ofrece conectividad de alta frecuencia para carga en la bodega de vuelos de pasajeros en seis continentes.

“Más allá de los servicios programados, Emirates SkyCargo trabaja estrechamente con los clientes para ofrecer soluciones personalizadas, incluidos vuelos chárter para apoyar las cadenas de suministro en evolución”, señalaron desde la compañía en un comunicado.