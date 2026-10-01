En esta noticia <b>El desafío</b>

Cuáles son los modelos de gestión portuaria vigentes en el mundo a partir de los casos de Rotterdam, Valencia, Santos y Singapur. Qué condiciones determinan que un puerto sea elegido por la carga, las navieras y la inversión cuál es el rol que juegan los accesos, profundidad, infraestructura, costos, eficiencia, conectividad y confiabilidad.

Estos temas clave para la logística fueron abordados por el especialista en puertos Mario Goicoechea ante la Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Fue durante su presentación titulada “Hacia los puertos del siglo XXI: desafíos, oportunidades y condiciones para el desarrollo” durante la jornada organizada por Julián Obiglio, director ejecutivo de la Fundación Nuevas Generaciones.

La actividad portuaria argentina se rige por la Ley 24.093, sancionada en 1992. En el plano provincial, la Ley 11.206 dispuso la transferencia de los puertos de la Nación a la Provincia y la Ley 11.414 creó los consorcios de Bahía Blanca y Quequén, mientras que el resto de los consorcios se constituyó por decretos provinciales. Según planteó Goicoechea, sobre ese marco se apoyó el desarrollo portuario de las últimas tres décadas.

El desafío

Durante su exposición, Goicoechea destacó que en ese tiempo el sector atravesó transformaciones profundas: la concentración de navieras y las alianzas globales, la integración vertical entre naviera, terminal y logística, la digitalización, la automatización, la ciberseguridad y la transición energética. De ahí la oportunidad de avanzar hacia una actualización, con el criterio de preservar lo que funcionó, modernizar lo que cambió y anticipar lo que viene.

Mario Goicoechea destacó que es momento de aggiornar el actual modelo portuario.

La reunión, presidida por Marcos Pisano, convocó a buena parte de la comisión: su vicepresidente, Matías De Urraza; la secretaria, Sabrina Bastida; y los vocales Carlos Kikuchi, Fernando Coronel, Valeria Arata y Carlos Curestis. A ellos se sumaron tres senadores ajenos al cuerpo —Sergio Vargas, Silvana Ventura y María Cecilia Martínez, presidenta de la comisión de Prevención de las Adicciones—, además del concejal de Berisso, Damián Mena, cuyo distrito alberga el Puerto La Plata, y la concejala platense Sabrina Morales.

Por la industria de la agroexportación, dada la relevancia del tema para el sector, participó Hernán Maurette, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).