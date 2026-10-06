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Una grave denuncia fue expuesta por importantes gremios argentinos durante la Conferencia de Pesca de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF por sus siglas en inglés)

Durante el encuentro llevado a cabo en Panamá, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) presentaron una queja formal por el desarrollo de un taller internacional sobre el calamar Illex en Vigo, España, que omitió a la Argentina y busca legitimar a las autoridades isleñas de Malvinas.

El evento, que se llevó a cabo entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, fue organizado y financiado por la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias (OPPC-3). Los gremios alertaron que el taller reunió a científicos y representantes del sector de España, Brasil, Uruguay, China y Corea del Sur, junto con las autoridades que administran de hecho las Islas Malvinas, excluyendo deliberadamente a la Argentina del debate.

En el documento entregado, las organizaciones sindicales sostuvieron que ninguna evaluación del calamar Illex puede considerarse válida sin el país que administra el recurso en el marco de la Ley 24.922 y sin la intervención del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), organismo que reúne la serie científica más completa sobre esta especie. Asimismo, recordaron que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce explícitamente los derechos del Estado ribereño sobre las poblaciones que se extienden más allá de su zona económica exclusiva.

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Los sindicatos rechazaron tajantemente la presencia de la administración de Malvinas, amparándose en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y en las Resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Advirtieron que esta participación busca legitimar un sistema de licencias de pesca que fue otorgado de manera unilateral.

“Se está discutiendo el futuro de un recurso argentino sin la Argentina, sin su ciencia y sin sus trabajadores, y con una administración colonial sentada a la mesa. No lo vamos a aceptar”, resaltaron los dirigentes gremiales argentinos

Los referentes remarcaron que las decisiones sobre la administración del calamar impactan directamente sobre el trabajo de miles de marinos argentinos, motivo por el cual decidieron elevar el reclamo ante los trabajadores del mar de todo el mundo.

Finalmente, la comitiva nacional solicitó a la cúpula de la ITF que emita un pronunciamiento en rechazo al taller y comunique dicha posición a todas sus organizaciones afiliadas. Exigieron exhortar a los organizadores a no presentar las conclusiones del encuentro como un consenso científico regional y a no convocar a las autoridades de Malvinas en el futuro. Por último, reclamaron que cualquier instancia sobre la gestión del recurso incluya ineludiblemente a la República Argentina y a los representantes de sus trabajadores.