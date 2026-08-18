En esta noticia <b>Desigualdad</b>

Jorge Tiravassi (*)

En la Argentina parece haberse instalado una peligrosa forma de abordar los problemas: primero se identifica una dificultad real y luego, en nombre de solucionarla, se propone desarmar todo el sistema que la rodea. El problema puede existir y el diagnóstico incluso puede contener elementos ciertos. Pero cuando la solución elegida provoca un daño mayor que aquello que pretende corregir, ya no estamos frente a una reforma: estamos frente a una destrucción cuyas consecuencias pueden ser irreparables.

Eso es lo que está ocurriendo con la marina mercante y el cabotaje nacional. Y no es la primera vez, ya paso con el decreto 340, cuando se avanzó sobre derechos y actividades estratégicas. El mismo fue vetado por ambas Cámaras.

También lo vimos con el decreto 690/26 de desregulación del Practicaje, donde se tomaron decisiones que luego debieron ser revisadas y corregidas. Y como resultado dejadas sin efecto. En ambos casos, quedó expuesta una preocupante impericia política: avanzar primero, generar incertidumbre y conflicto, y recién después evaluar las consecuencias. Los problemas de la marina mercante argentina son conocidos desde hace años y de ellos es la asimetría impositiva con respecto a otros países de la región que fomentan su marina mercante.

Existen alternativas. Hay proyectos legislativos presentados en ambas Cámaras provenientes de distintos bloques políticos, que buscan atender esas dificultades sin destruir la marina mercante nacional ni los miles de empleos directos e indirectos que la actividad genera.

Efectivamente en nuestros ríos faltan buques de bandera argentina para determinados tráficos, pero en el mar sobran. Abrirles el cabotaje nacional a empresas extranjeras es perder soberanía nacional y nuestro comercio interior.

Para esos casos, existe un mecanismo concreto, con el cual se puede trabajar sin inconvenientes y son las excepciones. Los números lo demuestran, de las 162 excepciones solicitadas durante los últimos dos años fueron otorgadas 161. Es decir, cuando realmente no existe disponibilidad de buques nacionales, el sistema permitió encontrar una solución.

De acuerdo con los últimos informes disponibles, de 131 países con costa, 105 restringen su cabotaje nacional. Lo hacen economías desarrolladas como Estados Unidos con su ley Jones, y también países emergentes y naciones con tradiciones marítimas muy diferentes entre sí.

Desigualdad

Lo que propone el Poder Ejecutivo Nacional es abrirles el río y el mar a países de la región como Paraguay o Brasil, que no permiten que los buques argentinos realicen ese mismo tráfico en sus aguas.

Estamos entregando nuestros mares y ríos sin obtener nada a cambio.

Si queremos mayor competencia, discutamos cómo generarla. Si necesitamos más buques en determinados tráficos, generemos incentivos para incorporarlos. Si existen costos que afectan la competitividad, identifiquemos cuáles son y trabajemos sobre ellos. Si hay rutas donde la bandera nacional no alcanza a cubrir la demanda, utilicemos y mejoremos los mecanismos de excepción ágiles y transparentes que no destruyan nuestra actividad naviera. El mundo está preocupado por mantener a sus marinos debidamente habilitados, nosotros los dejaremos sin trabajo.

La Argentina necesita una marina mercante más competitiva, moderna y eficiente. En eso podemos coincidir. También debemos aceptar que existen problemas que requieren soluciones y que algunas de ellas no pueden seguir esperando.

Existen varios proyectos de ley que tienen trámite legislativo, el que proponen los legisladores de Corrientes, provincia que alberga 4.000 marineros en sus tierras, podría configurar una solución transitoria frente al proyecto que propone el Poder Ejecutivo Nacional.

Porque reformar exige construir sobre lo que funciona, corregir lo que funciona mal y encontrar respuestas para aquello que falta. Destruir todo, para solucionar una parte, no es una reforma.

Y mucho menos cuando existen alternativas.

(*) Capitán de Ultramar. Presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.