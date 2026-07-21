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La industria marítima y portuaria atraviesa un punto de inflexión. La fragmentación geopolítica, la reorganización de las cadenas globales de suministro, el avance de la inteligencia artificial, la transición energética y la aparición de nuevos corredores comerciales están modificando simultáneamente la forma en que se planifican las inversiones, se gestionan las operaciones y se concibe el desarrollo portuario.

En este nuevo escenario, la competitividad ya no depende únicamente de la infraestructura. También exige capacidad para interpretar los cambios del comercio internacional, incorporar innovación, fortalecer la resiliencia logística y construir marcos de cooperación entre el sector público y privado.

Ese será el eje de AAPA LATAM 2026, el principal encuentro marítimo, portuario y logístico de América Latina, que reunirá en Guatemala, del 1 al 4 de diciembre, a más de 700 autoridades portuarias, representantes gubernamentales, operadores logísticos, ejecutivos de terminales, organismos multilaterales, empresas tecnológicas e inversionistas de toda la región.

Organizado por la rama latinoamericana de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA LATAM), junto con la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional de Guatemala, y con la producción general de PR PORTS, el Congreso ofrecerá cuatro jornadas de análisis e intercambio sobre los principales desafíos que enfrenta el sistema marítimo-portuario latinoamericano.

Los desafíos

El regreso de AAPA LATAM a Guatemala, catorce años después de la edición realizada en Antigua, coincide con un proceso de transformación del sistema portuario nacional y con un momento en el que Centroamérica adquiere una creciente relevancia dentro de la nueva geografía del comercio internacional.

La ubicación estratégica del país entre el océano Pacífico y el mar Caribe, junto con las iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza portuaria, modernizar la infraestructura, acelerar la digitalización y mejorar la conectividad logística, convierten a Guatemala en un escenario especialmente pertinente para debatir los desafíos que hoy enfrenta la región.

“Cada edición de AAPA LATAM comienza con una decisión estratégica: elegir el mejor lugar para debatir el futuro de la industria. Buscamos países que estén protagonizando procesos de transformación y que puedan enriquecer la conversación regional”, dijo Zulma Dinelli, directora General del Congreso.

Dinelli destacó además que “Guatemala reúne esas condiciones: combina una ubicación geoestratégica privilegiada, una agenda de modernización portuaria en marcha y una clara vocación de fortalecer su integración logística. Creemos que ese proceso aportará una perspectiva especialmente valiosa para el debate que hoy necesita América Latina”.

En la misma línea, Leonel Molina, director General de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional de Guatemala, sostuvo que la realización del Congreso constituye una oportunidad para compartir con la comunidad portuaria internacional el proceso de transformación que impulsa el país.

“Representa una posibilidad de mostrar y compartir con las autoridades portuarias de la región, los operadores logísticos y los distintos organismos vinculados al sector, los avances de la reforma portuaria que está experimentando Guatemala”, aseguró.

Entre las principales iniciativas se encuentran la futura Ley General del Sistema Portuario, la creación de una Autoridad Portuaria Nacional y una cartera de proyectos destinada a fortalecer la competitividad del sistema portuario.

En Puerto Quetzal avanzan proyectos de ampliación de infraestructura y capacidad operativa; Santo Tomás de Castilla desarrolla inversiones para modernizar sus instalaciones e incorporar nuevo equipamiento; mientras que la Terminal Ferroviaria Puerto Barrios ejecuta un plan de expansión orientado a incrementar su eficiencia operativa mediante la ampliación de patios, la automatización de accesos y nuevas áreas aduaneras. Estas iniciativas se complementan con proyectos de conectividad terrestre y ferroviaria destinados a fortalecer el posicionamiento logístico del país.

Este proceso será presentado durante el panel “Dos océanos, una estrategia: la visión portuaria de Guatemala”, donde autoridades nacionales expondrán la estrategia integrada que impulsa el país para fortalecer la capacidad de sus puertos y consolidar su posición como plataforma logística regional.

“Esperamos poder anunciar durante el Congreso la aprobación de la primera Ley General del Sistema Portuario y, si los tiempos lo permiten, presentar la primera Autoridad Portuaria Nacional derivada de esa normativa”, enfatizó Molina.

Punto de encuentro

Además de una agenda académica de alto nivel, AAPA LATAM 2026 incluirá espacios de networking, una exposición comercial con empresas líderes, reuniones de negocios y una visita técnica a Puerto Quetzal.

Puerto Quetzal.

Sin embargo, el principal valor del Congreso radica en la posibilidad de reunir en un mismo ámbito a quienes hoy diseñan políticas públicas, gestionan puertos, operan terminales, desarrollan tecnología, financian infraestructura y toman decisiones que impactan directamente en la competitividad logística de América Latina.

AAPA LATAM 2026 buscará precisamente contribuir a ese diálogo, convocando a los principales actores de la industria para analizar los desafíos comunes, compartir experiencias y debatir las estrategias que marcarán el futuro de los puertos latinoamericanos.