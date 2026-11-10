Gigantes mundiales como Nvidia, Apple, AMD Qualcomm y Broadcom dependen por completo de los semiconductores que se producen en Taiwán.

Viajar a Taiwán es lo más parecido a viajar al futuro. En un ambiente de libertad y democracia, el país asiático hace punta en el desarrollo de las últimas tecnologías para el soporte de la Inteligencia Artificial (IA). Y lo debe hacer en un ambiente de alerta constante y soportando las permanentes hostilidades de la República Popular China que de forma muchas veces prepotente reclama la isla como propia.

Para entender a esta potencia económica mundial fue clave conocerla desde todas sus facetas. Recorrer los Institutos de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI), Investigación de Semiconductores de Taiwán (TSRI) y de Investigaciones Económicas Chung-Hua (CIER). También las visitas a la Fundación para los Intercambios a través del Estrecho de Taiwán (SEF), la oficina Freedom House en Taipéi, la Fundación de Intercambio Asia-Taiwán (TAEF), la Academia de Banca y Finanzas de Taiwán (TABF) y el Instituto de Investigaciones sobre Seguridad Nacional y Defensa (INDSR).

Tecnología de punta en el Instituto de Investigación de Semiconductores de Taiwán (TSRI). Agustín Barletti

Un almuerzo con el Dr. Chen Ming-chi, viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán en el que participó Transport & Cargo como único medio periodístico de la Argentina, sirvió para acercarse a los grandes lineamientos geopolíticos del país y la región.

Solo se requieren 38 segundos en el ascensor más rápido del mundo para subir 508 metros hasta la cima del rascacielos Taipei 101. Agustín Barletti

Asimismo, hizo falta visitar lugares icónicos para acercarse a la historia de este notable país como el casco antiguo de Dadaocheng, la Plaza de la Libertad, el Templo de Confucio en Taipei, y la Mansión Histórica y Museo Lin An-tai. Y para palpar el pujante presente, nada mejor que caminar por las zonas comerciales de Xinyi y Ximending, y subir 508 metros en 38 segundos por el ascensor más rápido del mundo hasta la cima del rascacielos Taipei 101.

Desde las tradiciones del pasado, se puede entender el promisorio presente de Taiwán. Agustín Barletti

Las estrellas que convirtieron a Taiwán en una superpotencia de nicho son los semiconductores, hoy indispensables para la estabilidad financiera y tecnológica del planeta. Gracias a su liderazgo indiscutible en su fabricación, la economía taiwanesa experimentó ritmos de crecimiento extraordinarios que la convierten en el quinto mercado bursátil más grande del mundo.

Liderazgo

El alma de este milagro es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Fundada en 1987 con un fuerte apoyo estatal, hoy posee más del 90% de la cuota de mercado mundial de los chips más avanzados. Gigantes mundiales como Nvidia, Apple, AMD Qualcomm y Broadcom dependen por completo de su provisión toda vez que ninguna otra empresa en el planeta tiene la capacidad técnica para fabricar sus procesadores de última generación.

Los números hablan por sí solos: la industria de semiconductores explica cerca del 20,7% de su PBI y genera ingresos anuales que superan los u$s 165.000 millones.

La economía taiwanesa experimenta ritmos de crecimiento extraordinarios y sus efectos derraman en la población. Agustín Barletti

Impulsada por la demanda global de IA, en el tercer trimestre de 2026 la economía taiwanesa creció al 14,36% interanual. A diferencia de otros auges tecnológicos en la región, este boom derrama en el día a día de la población a través de un notorio incremento de los salarios nominales y acceso a servicios públicos de alta calidad a precios preferenciales.

Billetera china

Con este panorama no pocos se sorprenderían al enterarse que la Argentina no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, y que esto mismo sucede en todos los países sudamericanos con excepción de Paraguay.

La doctrina oficial del país gobernado con brazo de hierro por Xi Jimping sostiene que solo existe una China en el mundo, que Taiwán es una parte inalienable de su territorio y que el gobierno de Pekín es el único representante legítimo de todo el país. Desde esa posición, exige que cualquier nación que quiera relaciones diplomáticas con China debe reconocer y apoyar por completo la reivindicación de Pekín sobre Taiwán. Y como China es acreedora e inversora de infraestructura en la mayoría de los países, usa el peso de su billetera para imponerse.

A pesar de ello, y porque el capital no conoce de banderas, las relaciones comerciales existen y, en el caso de la Argentina, se acrecientan con el paso del tiempo.

Entre enero y septiembre de 2026, el comercio bilateral ascendió a u$s 357,3 millones, con un crecimiento del 55% respecto al mismo período de 2025.

Las importaciones argentinas desde Taiwán sumaron un total de u$s 153,3 millones, con un leve incremento del 6,12%. Los principales productos incluyeron derivados de los aceites minerales, partes y accesorios de maquinaria, poli acetales, aparatos de señalización acústica o visual (alarmas), tornillos y pernos de fundición, hierro o acero, placas y hojas de plástico, dispositivos de almacenamiento de datos, bicicletas, polímeros de estireno, partes y accesorios de vehículos, anteojos y polímeros acrílicos, entre otros.

Nuestras exportaciones al país asiático totalizaron u$s 204 millones, con un notable crecimiento del 137,4%. Los principales rubros exportados fueron aceites crudos de petróleo, maíz, quesos y lácteos, ajos, camarones y langostinos congelados, cueros y pieles, madera, legumbres, maní y vinos entre otros.

Con esta balanza Taiwán registró una diferencia comercial de u$s 50,6 millones con respecto a la Argentina.