El 14 de octubre, a las 10, en el Hotel 725 de Buenos Aires, se presentará la plataforma Argendocks a nivel nacional. No hay registración previa, solo al ingreso del evento.

Para conocer más detalles al respecto, Trasnport & Cargo dialogó con Juan Carlos Donato, quien lidera este emprendimiento.

Juan Carlos Donato lidera la plataforma Argendocks.

- ¿Qué necesidades encontraron en la actividad, para crear esta plataforma?

- La desconexión de los puertos con el resto del sistema logístico y también productivo, porque los parques industriales y cordones productivos, todavía no están vinculados a los puertos que en algunos casos son vecinos.

En ese sentido Mar del Plata es un living case, tiene un parque industrial que no para de crecer y el segundo cordón hortícola del país, pero no exporta un espárrago por nuestro puerto. Ahí hay mucho para hacer y Argendocks aportará a la conectividad de estos sectores clave de la economía.

La IA está reconfigurando la logística global. Un informe de la Asociación de Argentina de Logística Empresaria, publicado en julio de este año, muestra un dato preocupante, solo el 4,2% de las empresas de la cadena logística, tiene sus operaciones capturadas digitalmente, ni hablar de IA, eso resta competitividad, ahí también vamos a sumar, desde esta plataforma.

Para cubrir estas necesidades, Argendocks, la primera plataforma de puertos argentinos se pone en marcha

- ¿Que encontrará el usuario cuando ingrese al sitio?

- En principio, centralización inteligente en una plataforma interactiva que mapea los 102 puertos argentinos : 69 privados, 33 puertos públicos, las 37 terminales privadas, dentro de 14 puertos estatales. Distribuidos en tres regiones, 11 provincias, más CABA.

Accesos náuticos, terrestres y ferroviarios, datos estructurales como muelles, calado y tipo de cargas; si el puerto buscado está operativo o no y datos aleatorios y, por supuesto, el servicio de consultoría, lo que estaba haciendo como consultor independiente, ahora será desde la plataforma.

- ¿El acceso, es libre o es necesario tener algún registro de usuario?

- En esta primera etapa es absolutamente libre. La segunda incluirá registro de usuario y monetización. Esta plataforma tiene proyectadas tres fases definidas y dos en estudio: incluirán hinterland (retaguardia) o zona de influencia territorial de cada puerto, radar de inversiones y procesos licitatorios, entre otras soluciones. El entorno navegable de los puertos, nuestro litoral fluviomarítimo, que es el quinto del mundo, también tendrá su espacio en el sitio.

Argendocks será de transformación continua, vamos hacia un hub de negocios integrado para todas las actividades de la cadena logística y distribución, que ayude a reducir costos y a mejorar la eficiencia, la seguridad y la trazabilidad de las cargas. Hay que responder a las demandas de un mercado que exige mayor transparencia, control y reducción de huella de carbono.

- Tus antecedentes profesionales combinan experiencias en la actividad privada y en el sector público ¿La plataforma también?

- Si, porque están todos los puertos, públicos y privados, pero, además queremos que las diferentes fases de desarrollo vayan hacia la complementación. Hoy los puertos argentinos compiten con corredores productivos, de distribución.

La reorganización de las cadenas globales de suministro, el auge del nearshoring -la relocalización de operaciones hacia mercados más cercanos- y la búsqueda de rutas comerciales más resilientes frente a shocks geopolíticos y disrupciones del comercio internacional.

Todo esto puso a los corredores logísticos regionales en el centro de la competitividad global y en esos desafíos el sector público y la actividad privada, deben tener espejos donde mirarse juntos, Argendocks es el primer espejo para ambos.

- ¿Por qué alguien del rubro productivo o logístico, recomendaría Argendocks?

- En estos sectores vitales de la economía argentina, las decisiones se toman por confianza y por conocer a quién está del otro lado, no por una plataforma vistosa.

Nosotros venimos del corazón de la actividad portuaria, voy a liderar un equipo que primero entiende el negocio portuario, porque lo conoce y con esa lógica construimos Argendocks.

- Por los temas abordados en la plataforma es de imaginar una amplia convocatoria el día de la presentación.

- Al evento fueron invitadas las autoridades de los 102 puertos, entre ellos grandes jugadores globales como Cargill, Dreyfus, Bunge, AGD, ADM, ACA e YPF, que juntos suman 35 terminales portuarias en el país. Universidades por supuesto: La UBA, los amigos del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Lujan, la Universidad de Lanús. Las queridas UTN e ITBA, fuentes de conocimientos que alimentaron mi preparación. Familia y amigos, las columnas que nos sostienen día a día.