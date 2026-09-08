La firma de un memorando para lanzar las bases del Cielo Único Sudamericano marca una nueva etapa en la integración de la aviación regional. Un estudio de ACI-LAC divulgado en agosto de 2024 muestra que la conectividad aérea latinoamericana sigue 42% por debajo de la registrada en América del Norte y Europa, y 33% inferior a la del Sudeste Asiático.

El indicador utilizado es la capacidad anual de asientos ofrecidos por destino. Brasil, Argentina, México, Colombia y Chile concentran la mayor parte de la conectividad, aunque la integración sigue fragmentada por acuerdos como el Acuerdo de Fortaleza (1996), la Decisión 582 de la Comunidad Andina (1991) y el Acuerdo de Cielos Abiertos de la CLAC (2010).

ACI-LAC ya había advertido en la Declaración de Miami (2023) sobre la necesidad de un mercado único “hecho en América Latina”. El especialista Adalberto Febeliano señaló en la oportunidad que la falta de integración es un problema de política pública, no de geografía.

Escasa presencia

El estudio destaca la escasa presencia de aerolíneas low-cost (8,3% de la capacidad intrarregional, frente a más del 50% en Asia y Europa), la baja proporción de vuelos directos (57% frente a 89% en Europa) y tarifas más altas. También identifica trabas regulatorias, procesos de autorización onerosos y capacidad aeroportuaria limitada.

Casos como Georgia y Marruecos, que firmaron acuerdos de cielo abierto con la UE, muestran cómo la participación de las low-cost saltó de 14% a más de 60% en una década.

Aeropuerto de Ciudad de Panamá o Aeropuerto de Tocumen.

Otro hallazgo es la alta dependencia de conexiones: más de 40% de los pasajeros deben hacer escala, principalmente en seis aeropuertos: Panamá, Bogotá, Lima, Ciudad de México, São Paulo y Santiago.

Rafael Echevarne, director general de ACI-LAC, advirtió en 2025 que liberalizar no es solo alcanzar la quinta libertad del aire, sino avanzar hacia la octava y novena. Brasil, al habilitar la séptima libertad en operaciones mixtas, da un paso intermedio, aunque aún no se llegue al cabotaje pleno.