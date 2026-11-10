En esta noticia <b>Gran presión</b>

De acuerdo con el Índice de Costos del Transporte (ICT) que elabora la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), los costos del transporte de cargas aumentaron 2,6% en octubre y acumulan una suba de 33,7% en los primeros diez meses del año

El resultado supera el 2,5% de septiembre y al 1,7% de agosto. El acumulado de enero a octubre también está por encima del mismo período de 2025 (30,5%), y en los últimos doce meses el Índice de Costos del Transporte de Cargas llega a 40,3%.

De los once rubros que mide el índice, nueve registraron variaciones en octubre. Peajes fue el que más subió: 10,91%, por nuevas actualizaciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tanto de concesionarios oficiales como privados impactando en el transporte carretero.

Es el cuarto aumento significativo del año para este rubro, que acumula 77% entre enero y octubre. Más que duplica la variación del índice general y equivale a tres veces la inflación minorista (23,6% acumulado hasta septiembre y 26% estimado hasta octubre).

Entre los demás rubros, neumáticos aumentó 3,10% y costo financiero, 2,81%.

“Los peajes subieron 77% en diez meses y el estado de las rutas no ha mejorado en esa proporción. Los transportistas pagan más por circular en malas condiciones, y ese costo termina en toda la cadena”, dijo Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.

El combustible aumentó 3,2% en el mes. Terminó el mecanismo de buffer, que entre abril y agosto había moderado las variaciones del precio de referencia, y las petroleras volvieron a ajustar. En octubre YPF aplicó mayores aumentos, que completaron los de las petroleras privadas en septiembre.

Gran presión

El gasoil acumula una suba cercana al 43% en 2026, y sigue siendo una de las principales presiones sobre las empresas para las que representa alrededor del 40% en la matriz de costos, en particular para los tramos de larga distancia.

Personal (conducción) subió 2,16% por la segunda cuota del acuerdo paritario CCT 40/89, que prevé actualizaciones mensuales entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

Reparaciones aumentó 0,93%, en un marco de deterioro de rutas y caminos. Gastos generales subió 0,72%, material rodante 0,41% y seguros 0,22%. Lubricantes no tuvo variación, y patentes y tasas tampoco, porque se actualizan una vez al año.

El sector sigue con especial atención el comportamiento de dos factores seguirán presionando sobre los costos: el diferimiento de los impuestos a los combustibles, que no es una baja sino una postergación, y las actualizaciones mensuales de salarios hasta febrero.