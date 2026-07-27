Huh Min, administrador del Servicio de Patrimonio de Corea, celebra en Busan la ampliación de "Getbol, Llanuras de Mareas Coreanas" como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Belén Marinone - Corea del Sur, enviada especial

Corea del Sur consiguió este sábado uno de los reconocimientos internacionales más importantes de los últimos años para su patrimonio natural. Durante la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se celebra en Busan, el organismo aprobó la ampliación de “Getbol, Llanuras de Mareas Coreanas”, incorporando cuatro nuevas áreas costeras a la Lista del Patrimonio Mundial. La decisión fortalece una política pública con la que el país busca convertir el patrimonio cultural y natural en uno de los motores del turismo, las industrias culturales y el desarrollo regional.

El reconocimiento internacional llega en un momento en que el Gobierno surcoreano impulsa el desarrollo de la denominada K-Heritage Industry, un ecosistema económico que integra patrimonio, turismo, contenidos audiovisuales, gastronomía, artesanías, propiedad intelectual e innovación tecnológica.

La Agencia de Patrimonio de Corea proyecta generar un mercado acumulado superior a 100 billones de wones (u$s 68.500 millones) entre 2026 y 2030, partiendo de una industria que actualmente moviliza 9,05 billones de wones (u$s 6.200 millones) y que aspira a alcanzar 25,2 billones de wones anuales (cerca de u$s 17.300 millones) hacia el final de la década.

En ese contexto, la ampliación del sitio Getbol representa un nuevo activo para esa estrategia de crecimiento. Para Huh Min, administrador del Servicio de Patrimonio de Corea, la decisión constituye “un logro sumamente significativo” que fortalece “tanto el valor de conservación de la biodiversidad como la integridad de las planicies mareales de Corea.”

"Esperamos que esta inscripción sirva como una oportunidad para ampliar aún más la cooperación internacional", afirmó Huh Min

La resolución adoptada en Busan incorpora las llanuras de marea de Yeosu, Goheung, Muan y Seosan al sitio originalmente inscrito en 2021, elevando de cuatro a seis sus componentes. Con ello, Corea del Sur amplía la protección de uno de los ecosistemas costeros más importantes del Mar Amarillo y suma un nuevo atractivo a una política que busca transformar el patrimonio en una plataforma de desarrollo económico y proyección internacional.

En diálogo con Transport & Cargo, Huh Min destacó la importancia de la conservación del patrimonio para las futuras generaciones y dijo que “es importante conservar, disfrutar y tener una conciencia cultural”.

Industria patrimonial

La ampliación del sitio Getbol también fortalece una política económica. El turismo patrimonial representa el mayor segmento de la industria K-Heritage, con 4,4 billones de wones, (u$s 3.000 millones) seguido por los contenidos culturales inspirados en el patrimonio, como dramas históricos, videojuegos y webtoons, con 2,75 billones (u$s 1.900 millones). Las industrias relacionadas —artesanía, hanbok y gastronomía— aportan 1,6 billones de wones (alrededor de u$s 1.100 millones), mientras que la propiedad intelectual genera otros 300.000 millones (u$s 205 millones).

La Agencia de Patrimonio de Corea proyecta generar un mercado acumulado superior a 100 billones de wones (u$s 68.500 millones) entre 2026 y 2030, partiendo de una industria que actualmente moviliza 9,05 billones de wones (u$s 6.200 millones) y que aspira a alcanzar 25,2 billones de wones anuales (cerca de u$s 17.300 millones) hacia el final de la década.

Valor universal

El Comité del Patrimonio Mundial confirmó que las llanuras de marea coreanas cumplen con el criterio reservado para hábitats naturales de importancia excepcional para la conservación de la biodiversidad y las especies amenazadas.

Hamhaeman Getbol de Muan Equipo de Promoción del Patrimonio Mundial de las Planicies de Mareas Coreanas.

La ampliación incorpora cerca de 28.000 hectáreas al área protegida y otras 24.800 hectáreas como zonas de amortiguamiento. Tras la decisión, la UNESCO señaló que la propiedad ampliada “representa además la diversidad de llanuras estuarinas, de costa abierta, archipelágicas y semicerradas”, además de albergar una elevada diversidad de invertebrados y hábitats críticos para aves migratorias y especies amenazadas.

Durante la evaluación, Tim Badman, director del Programa del Patrimonio Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), destacó que “En total, la propiedad nominada aumentaría la superficie de la propiedad existente en casi un 22%”. También sostuvo que “Las cinco nuevas áreas son áreas de marea claramente importantes para las que se ha asegurado el apoyo local para la nominación de Patrimonio Mundial”, y agregó que “La propiedad aumentaría sustancialmente el número de especies de aves y la biodiversidad marina en general, apoyaría numerosas especies amenazadas a nivel mundial y poblaciones de aves de importancia internacional”.

Desarrollo sostenible

El reconocimiento de la UNESCO también reafirma una visión que Corea del Sur viene consolidando en los últimos años: la conservación del patrimonio natural no sólo como una política ambiental, sino como una herramienta de desarrollo sostenible.

Las llanuras de marea son consideradas entre los ecosistemas más productivos del planeta. Además de albergar una extraordinaria diversidad biológica, cumplen un papel clave en el equilibrio del ecosistema del Mar Amarillo, la protección de especies amenazadas y el sostenimiento de una de las principales rutas migratorias de aves del mundo.

Boseong Getbol Equipo de Promoción del Patrimonio Mundial de las Planicies de Mareas Coreanas.

La ampliación del sitio fortalece ese modelo de gestión de largo plazo, que combina conservación, investigación científica, participación de las comunidades locales y turismo responsable, con el objetivo de preservar el valor ecológico del patrimonio sin comprometer su aprovechamiento sostenible para las generaciones futuras.

En diálogo con Transport & Cargo, Huh Min destacó el rol fundamental de la inteligencia artificial para la conservación del patrimonio cultural. “Somos la potencia N°1 en inteligencia artificial y estamos utilizando 3D scanning, drones y gemelos digitales para investigar y tomar toda la información que necesitamos”.

Turismo creciente

La valorización del patrimonio también se refleja en la actividad turística. Según datos oficiales del Servicio de Patrimonio de Corea, los cuatro principales palacios reales de Seúl, las tumbas de la dinastía Joseon y el Santuario Jongmyo recibieron 17,8 millones de visitantes en 2025, un 12,9% más que el año anterior y el mayor registro histórico. Los turistas extranjeros sumaron 4,27 millones, con un crecimiento interanual del 34,4%.

Min afirmó que Corea del Sur recibe a más de 21 millones de turistas, lo que motiva a garantizar la mayor cantidad de servicios posibles y promover medidas concretas para que todos los que llegan al país entienda el valor de la cultura coreana y su belleza.

Mirada global

La ampliación aprobada en Busan en el 48º Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO culmina un proceso iniciado tras la inscripción original de 2021 y reconoce el trabajo conjunto del Servicio de Patrimonio de Corea, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Océanos y Pesca, gobiernos locales y comunidades costeras.

Para Huh Min, el nuevo reconocimiento también fortalece la cooperación internacional. “Esperamos que esta inscripción sirva como una oportunidad para ampliar aún más la cooperación internacional para proteger el ecosistema del Mar Amarillo y la ruta migratoria Asia-Australasia Oriental”, afirmó.

Con esta decisión, Corea del Sur amplía uno de sus sitios inscritos como Patrimonio Mundial y consolida una estrategia que utiliza el patrimonio natural y cultural como una herramienta para impulsar el turismo, atraer inversiones y fortalecer su economía.