Junto al Día de San Valentín, el transporte de flores desde Latinoamérica a los Estados Unidos vive su pico logístico durante el Día de la Madre. Colombia y Ecuador son los principales El 94 % de las exportaciones de flores se realiza por vía aérea. En este contexto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, destacó que el trabajo articulado entre los sectores público y privado ha sido clave para consolidar al país como el segundo mayor exportador de flores del mundo, después de los Países Bajos. Así lo afirmó durante el evento de cierre de la temporada del Día de la Madre, un periodo estratégico que concentra entre el 15 % y el 18 % del volumen anual de exportaciones del sector. La ministra resaltó la estrategia Plan Pétalo, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Asocolflores, la cual busca garantizar una exportación eficiente y segura de flores, facilitando el comercio y coordinando acciones con autoridades nacionales y la cadena logística del sector. “Llevamos la calidad, la biodiversidad y el trabajo de nuestro campo a los mercados más exigentes del mundo. La articulación público-privada es fundamental para que las flores colombianas lleguen frescas, a tiempo y en condiciones óptimas”, afirmó la ministra Morales Rojas. Por su parte, la presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso Jiménez, señaló que cada flor exportada es el resultado de un proceso logístico coordinado a través del Plan Pétalo, en el que participan autoridades como la Policía Antinarcóticos y distintos actores de la cadena productiva. La floricultura es uno de los sectores más importantes para la economía colombiana, no solo por su aporte a las exportaciones, sino también por su impacto en la generación de empleo, inclusión y desarrollo regional. Actualmente, cerca del 80 % de las flores que se venden en Estados Unidos provienen de Colombia, lo que ratifica la confianza internacional en la calidad del producto. En 2025, el sector exportó u$s 2.439,5 millones y más de 344.000 toneladas de flores, consolidándose como uno de los pilares del comercio exterior no minero-energético del país. Además, genera alrededor de 240.000 empleos directos e indirectos, de los cuales cerca del 60 % son ocupados por mujeres. En materia logística, el Aeropuerto Internacional El Dorado es el principal punto de salida, con cerca del 80 % de la carga exportada. Los principales destinos son Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Japón y Canadá, lo que refleja una creciente diversificación de mercados. El Gobierno nacional, a través de espacios de facilitación del comercio, continúa fortaleciendo la coordinación entre entidades públicas, empresas y operadores logísticos para optimizar los procesos de exportación, reducir cuellos de botella y garantizar la eficiencia de la operación en temporadas de alta demanda. “Este es un sector que representa lo mejor del país: genera empleo, impulsa a miles de mujeres y conecta a nuestros territorios con el mundo”, concluyó la ministra.