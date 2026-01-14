El tráfico de carga aérea internacional desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe (LAC) aumentó 3,3% interanual en septiembre de 2025, medido en toneladas métricas transportadas. Este resultado refleja una aceleración del crecimiento regional, luego del avance moderado de 0,7% registrado en agosto. La carga internacional representó cerca del 83% del total movilizado por vía aérea durante el mes. Brasil se mantuvo como el mayor mercado de carga internacional de la región, con una participación de 21,8%, seguido muy de cerca por Colombia (21,7%) y México (16,2%).

Sin embargo, el mayor mercado brasileño de carga aérea internacional de LAC, registró en septiembre una contracción interanual de 6,3%, al movilizar cerca de 4.749 toneladas menos que un año antes. La caída se concentró en las exportaciones, que retrocedieron 9,1% interanual, mientras que las importaciones disminuyeron 3,9%.

Colombia presentó en septiembre el mayor aumento porcentual interanual de carga internacional en lo que va del año, con un crecimiento de 9,3% frente a septiembre de 2024 México, el tercer mercado de carga internacional más importante de LAC, movilizó 52,6 mil toneladas métricas en septiembre, lo que representó un crecimiento interanual de 3,3%.

Chile y Ecuador, que en conjunto representan cerca del 17% de la carga aérea internacional de la región, registraron resultados negativos en septiembre de 2025. En Chile, la carga aérea internacional retrocedió 2,2% interanual, acumulando nueve meses consecutivos de caídas. La exportación de salmones y truchas, principal producto transportado por vía aérea totalizó 15.606 toneladas, un 3,3% menos que en septiembre de 2024.

Ecuador, por su parte, registró una disminución interanual de 4,6%. La exportación de rosas, su principal producto transportado por vía aérea, cayó 11,7% en septiembre. Entre los destinos, Kazajistán fue el mercado con mayor contracción, con una reducción de 37% interanual en los envíos de rosas ecuatorianas.

Quienes obtuvieron un crecimiento de doble dígito fueron Perú, Panamá y Argentina. Entre los tres países concentraron cerca del 20% del volumen total de carga aérea internacional movilizado en la región en septiembre.

Perú creció 11,1% interanual, con un total de 25.173 toneladas.

Panamá movilizó 20.799 toneladas, con un crecimiento interanual de 16,3%.

Argentina fue otra vez la gran sorpresa, al registrar un 11,3% interanual, con lo que casi cuadriplicó el 3,3% registrado a nivel continental. En esto mucho tuvo que ver la mayor oferta de bodega de Aerolíneas Argentinas con la incorporación de sus nuevos aviones.

“La evolución de la carga aérea en septiembre muestra que, cuando existen condiciones adecuadas de conectividad y comercio, la demanda responde. Los resultados positivos observados en mercados como México y Colombia contrastan con el desempeño de otros países donde las exportaciones aéreas se han contraído, reflejando diferencias en las condiciones de comercio y conectividad entre los mercados”, afirmó Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).