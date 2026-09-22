En esta noticia <b>Hoja de ruta</b>

El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata presentó ante representantes del sector público, el sector privado, el sector académico y representantes de las organizaciones sociales de la actividad pesquera de la ciudad los contenidos y la hoja de ruta hacia la “Iniciativa Puertos Azules” para esta terminal, proyecto que atiende criterios de sostenibilidad contemplados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La reunión se realizó en la sede de la Escuela Nacional de Pesca y contó con presencia de casi medio centenar de instituciones, entre ellas fuerzas de seguridad, establecimientos académicos, empresas de servicios, cámaras empresarias, gremios y organizaciones no gubernamentales de distintos ámbitos, entre otros.

El concepto Puerto Azul, según criterios de la FAO, implica no solo la búsqueda de crecimiento económico sino el cuidado de las biomasas y del bienestar de las personas a través de condiciones dignas y seguras de trabajo. El criterio perseguido es el de un centro de desarrollo sostenible que fomenta la creación de valor en las dimensiones social, económica y medioambiental.

Hoja de ruta

Martín Titos y Jacqueline Bounoure, responsables técnicos del proyecto “Iniciativa Puertos Azules” para Mar del Plata, presentaron en detalle los lineamientos de la “Hoja de Ruta hacia un Puerto Azul”, en el marco de la Agenda 2030 de FAO y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fijan como prioridades la reducción de la contaminación marina, la protección de los ecosistemas, la pesca sostenible y conservación costera. “La propuesta es conocer y participar en los equipos de trabajo, en las distintas comisiones, para abordar las cuestiones que contribuyan a apuntalar la sustentabilidad de nuestro puerto”, explicaron.

El primer objetivo será trazar un diagnóstico del escenario actual y en función de esos datos tomar nota para dimensionar la situación y tomar como referencia los criterios internacionales definidos por la FAO. A partir de entonces se fijarían metas a perseguir a corto, mediano y largo plazo.

Desde el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata ya se habían anticipado avances en esta iniciativa con una presentación en el encuentro Smart City, que se desarrolló este año en la ciudad de Santiago del Estero.

“Con las instituciones aquí presentes, que son los sectores involucrados y que siempre acompañan, trabajaremos en el desarrollo de este plan estratégico que nos llevará a tener un puerto más comprometido con el buen trabajo, la inclusión, la ecología y el desarrollo sostenible”, afirmaron desde el consorcio portuario en un comunicado.