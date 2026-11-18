El patrullero oceánico OPV ARA “Luis Piedrabuena” en el muelle de alistamiento de SPI Astilleros en Caleta Paula.

En esta noticia <b>Recuerdo imborrable</b>

Un honor ser testigo de la fiesta vivida en Puerto Caleta Paula. Por primera vez en su historia, un buque de la Armada Argentina atracó en el muelle logístico de SPI Astilleros y abrió sus puertas al público que masivamente se acercó a visitarlo.

El patrullero oceánico OPV ARA “Luis Piedrabuena” llegó luego de permanecer tres meses en Ushuaia. Tras su escala en Caleta Paula, el buque comenzó un patrullaje de dos semanas en la milla 200 para proteger al mar argentino del flagelo de la pesca ilegal. Luego se dirigirá a la Base Naval Mar del Plata.

El buque con eslora de 87 metros, manga de 13,6 metros y calado de 4,2 metros, recibió todos los servicios desde SPI: defensas estáticas y dinámicas de muelle, energía eléctrica desde un grupo electrógeno específico y agua.

Afirmando la importancia de este hecho histórico, llegó a Caleta Paula el contraalmirante José Alberto Martí Garro, comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, quien recorrió las instalaciones del astillero en compañía del comandante del buque, capitán Guillermo Ortega y del jefe del Apostadero Naval Comodoro Rivadavia, capitán Martín Sosa.

Los oficiales fueron recibidos por el ingeniero Horacio Tettamantui, fundador de SPI Astilleros quien les mostró la obra del varadero y del syncrolift con 10.000 toneladas de capacidad de izaje donde actualmente se encuentra en reparación y a resguardo una gigantesca monoboya gestionada por la empresa Termap.

Horacio Tettamanti le comenta a José Martí Garro los trabajos de reparación y resguardo que se llevan a cabo en la monoboya gestionada por la empresa Termap. Fuente: Agustín Barletti

Tettamanti también brindó un panorama de la situación actual y los proyectos de expansión futura del astillero.

Recuerdo imborrable

Mientras esto sucedía, una larga fila de caletenses aguardaba para visitar el buque. A tal punto se superaron las expectativas que la oficialidad debió extender el horario de visita más allá del previsto originalmente. Familias con chicos, hombres y mujeres de todas las edades se llevaron el recuerdo imborrable de recorrer las instalaciones del patrullero oceánico, situación que estrechó aún más los lazos entre la Armada y la comunidad. Más de un niño pidió y obtuvo su foto junto con alguno de los tripulantes que, enfundados en uniformes camuflados de combate, mostraban su estirpe de héroes de la patria. Superaron las 6.000 las personas que se acercaron a recorrer el buque e ingresaron en tandas de a veinte en un micro de la Secretaría de Turismo del municipio de Caleta Olivia. Toda una operación logística en sí misma.

Incesante fila para visitar el buque. Fuente: Agustín Barletti

Un almuerzo de camaradería ofrecido por el capitán Ortega a bordo del buque, sirvió para el intercambio de opiniones y visiones entre la oficialidad y los directivos de SPI. Se habló del rol clave de la Armada, sus necesidades de equipamiento e infraestructura y la ubicación estratégica del puerto de Caleta Paula con salida expedita al océano.

Felipe Lehmann, gerente Operativo y Oscar Arce, gerente de Proyecto de SPI Astilleros; Horacio Tettamanti, el contraalmirante José Martí Garro, y los capitanes Guillermo Ortega y Martín Sosa. Fuente: Agustín Barletti

“Dentro de las actividades de la Armada Argentina, en toda oportunidad que navegamos por nuestra zona económica exclusiva, queremos que los buques toquen puertos del litoral marítimo, especialmente de la Patagonia. En este marco, nos pareció una buena oportunidad que el Patrullero Oceánico ARA “Piedrabuena”, que realiza tareas de control del mar, ingrese en Caleta Paula. Esto nos dio la posibilidad de conocer las instalaciones de SPI Astilleros que está llevando adelante una obra magnífica con su syncrolift y su varadero”, destacó Martí Garro.

El contraalmirante señaló además que “en todas las oportunidades en que llegamos a puerto abrimos las puertas de nuestros buques para que la comunidad conozca la Marina que es de todos y para darnos a conocer nosotros desde lo humano”.

Luego de permanecer casi dos días en Caleta Paula, el 17 de noviembre, el buque utilizó la salida expedita al mar para dirigirse a la milla 200. Fuente: SPI Astilleros

La operatoria y las actividades de apertura a la comunidad se coordinaron de manera conjunta junto a la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), el Municipio de Caleta Olivia y el gobierno de la provincia de Santa Cruz.

Desde SPI Astilleros expresaron su agradecimiento a la Armada Argentina por confiar en su equipo humano y destacaron que detrás de cada maniobra hay conocimiento técnico, compromiso y una profunda vocación de trabajo que impulsa el desarrollo de la industria naval nacional y el valor de su gente.

“Con este tipo de operaciones y acciones de integración en el sur argentino, SPI Astilleros reafirma su liderazgo a la vanguardia de la industria naval nacional y su compromiso permanente con el desarrollo portuario, productivo y social del país”, afirmaron desde SPI Astilleros en un comunicado.