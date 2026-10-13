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“Nuestros clientes señalan que el dólar barato complica la competitividad del exportador. Por otro lado, el importador tiene el problema del bajo consumo. Muchos se estoquearon trayendo por ejemplo mercadería desde China y pagando u$s 10.000 por contenedor. Pensaban que los fletes iban a subir o que el consumo interno repuntaría, algo que finalmente no sucedió en la medida de lo planeado”. Con esta frase, Gabriel Taberna, presidente de Talwin Transport Service S.A., pintó a grandes rasgos la situación actual de sector.

En este 2026 Talwin celebra sus treinta años en el exigente rubro de la logística y el comercio exterior.

El directivo reconoció además que el dólar bajo también genera inconvenientes en su operatoria diaria. Las empresas de logística ganan en dólares, pero los costos fijos como salarios, cargas sociales, impuestos, servicios y alquileres entre tantos otros están en pesos.

Gabriel y Mónica Taberna, presidente y vicepresidente de Talwin Transport Service S.A. Pablo de la Villa

De todos modos, Taberna destacó algunos rubros muy fuertes que traccionan el mercado importador.

“Estamos trayendo de Houston productos para la limpieza de tuberías con destino Vaca Muerta, o desde España, repuestos de maquinaria pesada y equipos para las empresas mineras que trabajan en la provincia de San Juan. Muchos de ellos deben llegar con urgencia para no detener la producción por lo que exigen un ágil despacho aduanero y la gran mayoría de las veces el uso del transporte aéreo”, comentó.

Otro sector en crecimiento es el de cafetería. Importamos desde Colombia y Estados Unidos capsulas de café y desde China vasos para Starbucks”, resaltó.

El editorial sigue siendo un ítem fuerte para Talwin a partir de la alianza estratégica con la Cámara Argentina del Libro.

Luego de la exitosa operación logística llevada a cabo en ocasión de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el próximo desafío es la Feria del Libro de Guadalajara a desarrollarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

En Guadalajara la Cámara del Libro monta un stand que comparte con varias editoriales. En este caso, hay un trabajo previo que implica clasificar la mercadería, inventariarla y consolidarla entre todas las editoriales participantes.

“Esto lleva un lapso previo que las editoriales deben respetar para llegar en tiempo y forma. Por suerte los clientes vienen cumpliendo, aunque saben que los tiempos deben respetarse a rajatabla” enfatizó Gabriel Taberna

Una vez arribado a México, el representante e Talwin entrega los libros en el stand de la Cámara en la feria.

Para la edición 2027 Buenos Aires será la ciudad invitada, por lo tanto, desde Talwin imaginan un despliegue logístico de importancia.

“Posiblemente se presenten más editoriales, el stand de la Cámara del Libro sea aún más importante y participen autoridades nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, anticipó Taberna.

A diversificar

Gran parte de la estrategia tendiente a diversificar rubros y ganar nuevos clientes se logra a partir de los viajes al exterior que realizan los directivos de Talwin.

“Este año cerramos acuerdos principalmente con dos agentes. Uno de ellos es de Estados Unidos, tiene un negocio alimenticio y para él exportamos sardinas desde Mar del Plata. Estamos moviendo volúmenes importantes y para este transporte nos apoyamos en la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) con quienes tenemos una buena relación y nos hicieron un buen número. A Estados Unidos también exportamos jugo concentrado y desde Mendoza una golosina que no se consume en el país para abastecer la cadena de supermercados Wlamart”, manifestó el presidente de Talwin Transport Service S.A.

Depósito habilitado

Una gran noticia para Talwin es la habilitación definitiva de su depósito ubicado en el Polo Industrial Spegazzini, Ezeiza. Apunta a almacenar mercadería nacionalizada, seca, no peligrosa y no perecedera en 1.360 m² cubiertos, equipado con racks, autoelevadores, sistema de CCTV y monitoreo permanente.

Una de sus grandes ventajas es el ágil acceso a los principales corredores logísticos al estar situado a 15 km del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a 45 km de Puerto Buenos Aires. Allí se ofrecen servicios de depósito, almacenaje, control de stock, picking, packing y embalaje, etiquetado y rotulado, consolidación, control de calidad, y administración de retiros.

“Esta infraestructura presenta un nuevo desafío comercial para la empresa porque nos saca en parte de lo que es comercio exterior. Este depósito se diseñó para todo tipo de clientes más allá de los importadores y los exportadores. Por ejemplo, para empresas que necesiten ampliar su capacidad de almacenamiento, organizar su inventario o disponer de un espacio temporal para su mercadería, sin invertir en infraestructura y personal propios”, aseguró Taberna.