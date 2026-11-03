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Hasta San Carlos de Bariloche, donde se encuentra la sede de la empresa estatal de alta tecnología Invap, se acercó una comitiva de la Prefectura Naval Argentina. El objetivo fue registrar los avances en la etapa final de integración y ensayos del satélite argentino de observación oceánica Sabia-Mar.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los laboratorios y las instalaciones de integración satelital, donde se interiorizaron sobre las capacidades y aplicaciones del Sabia-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar), una misión desarrollada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) junto a Invap.

La recorrida incluyó también el taller de integración y fabricación de radares. Prefectura Naval Argentina

La Prefectura integra la comunidad de usuarios estratégicos del proyecto y participó en la definición de requerimientos técnicos para que la información proporcionada por el satélite contribuya a las tareas de vigilancia marítima, seguridad de la navegación y protección ambiental en los espacios marítimos y fluviales de jurisdicción nacional.

Evaluación

Asimismo, la delegación visitó distintos sectores de producción y evaluación tecnológica, entre ellos las instalaciones del Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa), donde conoció los laboratorios de ensayos mecánicos, vibraciones y acústica, así como las cámaras de termo vacío, utilizadas para someter los sistemas espaciales a condiciones extremas que simulan las exigencias del lanzamiento y su funcionamiento en órbita.

La recorrida incluyó también el taller de integración y fabricación de radares, donde las autoridades se interiorizaron sobre las capacidades nacionales de diseño, producción y modernización de radares primarios, secundarios y tácticos.

Estas tecnologías revisten especial interés para la Institución, en el marco de los procesos de modernización de sus sistemas de vigilancia costera, control del tráfico y monitoreo de los espacios marítimos.

El lanzamiento de este satélite está previsto para el primer semestre de 2027.

La visita permitió fortalecer el conocimiento sobre los desarrollos tecnológicos nacionales y reafirmar el compromiso de la Prefectura Naval Argentina con la incorporación de herramientas innovadoras que contribuyan a optimizar sus capacidades operativas, mediante la integración de información satelital a los sistemas de comando y control de la Fuerza.

La comitiva estuvo encabezada por el director de Informática y Comunicaciones de la Institución, prefecto general José Antonio Impollino, acompañado por el jefe del Departamento Comunicaciones, prefecto mayor Ricardo Rial; el jefe de la Prefectura San Carlos de Bariloche, prefecto principal Ezequiel Mansilla; y el jefe de la División Sistemas de Información Geográfica, prefecto Mario Herlein.