En esta noticia <b>Diplomacia comercial</b>

PTP Group aprovechó de la mejor manera su presencia en Fruit Attraction Madrid 2026. El Grupo argentino liderado por Guillermo Misiano presentó su nueva Terminal de Cargas Refrigeradas en el Puerto de la Bahía de Cádiz, ubicada en la dársena de La Cabezuela-Puerto Real y enmarcada en una inversión global de 35 millones de euros. Con este paso, la compañía se convierte en el primer grupo de capitales nacionales con terminales propias en Europa, un hito que permitirá a la producción argentina y sudamericana de frutas, hortalizas, carnes y pescados entrar al mercado europeo desde una plataforma propia y con las ventajas del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur .

La instalación, concebida específicamente para carga refrigerada y congelada, suma 20.000 posiciones de palés en 12 cámaras de 800 m² cada una, almacenes aduaneros ADT y LAME para mercadería en tránsito, un Centro de Inspección Fronteriza para productos vegetales y cárnicos y 10 muelles de carga para cross docking de camiones y contenedores. Opera buques reefer convencionales, cuenta con rampa Ro-Ro para el norte y el oeste de África, atiende short sea shipping con el norte de Europa y dispone de 500 metros lineales de muelle y de conexión ferroviaria directa con el resto de Europa a través de la terminal multipropósito de Fuenlabrada, a 25 km de Madrid, con 300 enchufes para contenedores reefer y operada junto a Athos Rail.

PTP Group inaugura su nueva terminal de frío en La Cabezuela–Puerto Real, Bahía de Cádiz.

“Estamos a un paso de comenzar operaciones. Esta terminal tiene como fin cambiar la matriz logística de La Cabezuela y del Puerto de la Bahía de Cádiz, en conjunto y colaboración con toda la comunidad portuaria, y convertirla en la puerta de entrada de la carga refrigerada de Sudamérica y África a Europa”, detalló Diego Nieves, country manager de PTP Group en España.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se aplica de forma provisional desde el 1 de mayo de 2026 y prevé la liberalización del 82 % de las importaciones agroalimentarias del bloque sudamericano. Para PTP Group, la reducción arancelaria es la condición necesaria, pero no suficiente: la competitividad se gana llegando antes, con la cadena de frío intacta y a menor costo.

Llegar antes

“El acuerdo UE-Mercosur abre la puerta, pero no alcanza con que baje el arancel: hay que llegar antes, con la cadena de frío intacta y a menor costo que la competencia. Para el productor argentino y sudamericano, tener un hub propio dentro de la Unión Europea es hoy la única forma de ser competitivo. Eso es lo que venimos a ofrecer desde Cádiz”, destacó Guillermo Misiano, presidente de PTP Group.

La propuesta se traduce en una sola escala para descargar, inspeccionar y almacenar; la posibilidad de mantener la mercadería en depósito aduanero y nacionalizarla según la demanda; y distribución por tren o camión hacia los principales centros de consumo de España y de la Unión Europea, un mercado de más de 450 millones de consumidores.

PTP Group destacó el respaldo recibido por parte de las instituciones argentinas y españolas. Agradeció especialmente al embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, y a la Embajada Argentina en España, por su acompañamiento al proyecto y su impulso a las inversiones y exportaciones argentinas hacia Europa. El embajador recorrió la terminal en las últimas semanas y fue protagonista, el pasado 5 de octubre, de la conferencia “Argentina, Mercosur y Europa: Cádiz como puerta atlántica para una nueva etapa económica”, en el I Foro Iberoamericano de Economía y Relaciones Internacionales de Cádiz, organizado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz con el patrocinio de PTP Group.

Diplomacia comercial

“Integrar al país en las cadenas de valor globales exige presencia real y capacidad de ejecución que alinee los desafíos del contexto internacional con la velocidad del sector privado, actuando como un catalizador ágil para quienes asumen el riesgo de invertir y competir en el mundo. Menos distancia, más resultados: la diplomacia comercial como motor del crecimiento y la inserción de empresas argentinas en el mercado europeo a través de España ya es una realidad”, destacó Bunge Saravia.

Wenceslao Bunge Saravia y Guillermo Misiano.

La compañía agradeció igualmente a la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, y a todo el equipo de la APBC, por su apuesta decidida por el proyecto desde su origen y por su visión de Cádiz como puerta atlántica entre Europa, África y América.

PTP Group también expresó su reconocimiento al director de Explotación de Puertos del Estado, Pedro García Navarro, y a las demás autoridades de Puertos del Estado presentes en el acto, por su respaldo institucional.

El agradecimiento se extendió al delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Francisco González, y a las restantes autoridades e instituciones de la provincia y de la Bahía de Cádiz que han hecho posible la terminal.

“Queremos que las empresas y los operadores que miran hacia Europa encuentren en Cádiz un puerto competitivo, bien situado y preparado para crecer; y queremos también que nuestro Puerto sea una herramienta al servicio de las empresas de nuestro entorno que buscan nuevas oportunidades al otro lado del Atlántico”, aseguró Teófila Martínez en el I Foro Iberoamericano de Cádiz

“Este proyecto es fruto de un trabajo conjunto entre empresa, diplomacia, autoridades portuarias y comunidad logística. Llegar a Europa con terminales propias, y hacerlo con el acompañamiento de la Embajada Argentina, de la APBC y de Puertos del Estado, es un orgullo para nuestro grupo y una señal para toda la producción argentina”, aseveró Misiano.