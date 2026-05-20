La Prefectura Naval Argentina recibió a autoridades nacionales e internacionales en el Edificio Guardacostas, sede central de la Fuerza, en el marco de la presentación de la asistencia técnica “Fortalecimiento de la seguridad marítima regional”, una iniciativa impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y financiada por el Gobierno de Japón para fortalecer la cooperación y las capacidades regionales en materia de seguridad marítima.

La apertura de la jornada, desarrollada en el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla, fue presidida por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el embajador de Japón en la República Argentina, Hoshino Yoshitaka; el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez; y la jefa del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Lucía Gómez Consoli.

Participaron del encuentro el Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Paulo Annichini; la coordinadora regional del Programa Marítimo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Francesca Caonero; el consejero político de la Embajada de los Estados Unidos de América, Joshua Temblador; el Director General de Seguridad de la Prefectura, prefecto general Carlos Alfredo Villarreal; el Director de Informática y Comunicaciones y Director de Inspectoría General, prefecto general José Antonio Impollino; y el Director de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre, prefecto general Néstor Alberto Kiferling.

Durante el acto de apertura, el Prefecto Nacional Naval brindó unas palabras de bienvenida y destacó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la seguridad marítima regional y enfrentar las nuevas amenazas transnacionales vinculadas al crimen organizado:

Más tránsito

“Las rutas marítimas entre los océanos Atlántico y Pacífico atraviesan un proceso de transformación impulsado por el contexto geopolítico y económico global, generando nuevos desafíos para los Estados en el control de sus espacios jurisdiccionales. El incremento del tránsito marítimo y la evolución constante del crimen organizado transnacional obligan a fortalecer las capacidades de vigilancia, cooperación e intercambio de información para enfrentar amenazas vinculadas al tráfico ilícito y otras actividades delictivas que utilizan las vías marítimas como medio de operación”, expresó Giménez Pérez.

Posteriormente, la jefa de Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Lucía Gómez Consoli, destacó la relevancia de la cooperación internacional para fortalecer las capacidades de control y aplicación de la ley en el ámbito marítimo, frente a los desafíos que plantean las dinámicas delictivas transnacionales en las rutas comerciales que conectan América Latina con Asia y el Pacífico.

Paso significativo

Por su parte, el embajador de Japón en la República Argentina, Hoshino Yoshitaka, remarcó que el proyecto constituye una iniciativa sin precedentes en la región y representa un paso significativo en la cooperación entre ambos países, mediante la incorporación de tecnología, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades para combatir la delincuencia internacional en el ámbito marítimo.

Finalmente, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, cerró el evento destacando la importancia de la cooperación internacional para fortalecer la lucha contra el crimen transnacional.

“El paradigma marítimo está cambiando rápidamente y, con él, también evolucionan las amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional. Hoy, las nuevas rutas que conectan el Atlántico y el Pacífico con Asia representan oportunidades estratégicas para el comercio mundial, pero también abren vulnerabilidades para el contrabando, el tráfico de drogas y otros delitos complejos. Frente a ese escenario, la cooperación internacional resulta fundamental para fortalecer las capacidades operativas, tecnológicas y de formación especializada de nuestras fuerzas de seguridad”, señaló la Ministra.

Asimismo, recalcó que “la Prefectura Naval Argentina es un socio estratégico del Japón en materia de seguridad marítima y esta asistencia técnica representa un gesto de confianza y responsabilidad compartida”.

El proyecto busca fortalecer la seguridad marítima regional a través de herramientas vinculadas a la conciencia del dominio marítimo y la aplicación de la ley en corredores estratégicos de movilidad entre América del Sur, el continente asiático y el Pacífico. Además, apunta a reforzar las capacidades para contrarrestar el tráfico ilícito de drogas en los principales puntos de salida del continente.

Tras la ceremonia inaugural, los participantes continuaron con una jornada de trabajo técnica en la Sala de Situación de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Fuerza.