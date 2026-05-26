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En Vigo, España, representantes de Tandanor recorrieron los astilleros Armón y Cardama junto a directivos de la empresa Conarpesa Wofco. En la ocasión, se avanzó en un ambicioso proyecto para la construcción, en Argentina, de un moderno buque pesquero multipropósito de más de 60 metros de eslora.

La iniciativa contempla la construcción de la embarcación en el país, integrando capacidades industriales nacionales con el apoyo técnico, los máximos estándares en materia de ingeniería, y la experiencia internacional de los astilleros españoles de reconocida trayectoria en el sector naval y pesquero.

Durante las recorridas por las instalaciones de los astilleros las partes evaluaron distintos aspectos vinculados al diseño conceptual del futuro buque, ingeniería aplicada, eficiencia operativa, automatización, sustentabilidad y nuevas tecnologías aplicables a la industria pesquera.

La delegación de Tandanor estuvo integrada por Esteban Pepe, gerente Comercial; Lucas Campussano, director de Operaciones; y Guido Salomone, coordinador Ejecutivo de la gerencia comercial, quienes mantuvieron reuniones técnicas y estratégicas orientadas al análisis de capacidades constructivas, transferencia tecnológica y cooperación industrial, con los referentes de la industria naval y pesquera.

Última generación

El proyecto apunta a desarrollar un pesquero multipropósito de última generación, adaptable a distintas operatorias y preparado para responder a los estándares internacionales más exigentes en materia de operación, procesamiento y eficiencia energética .

Fuentes vinculadas a las reuniones destacaron que el objetivo es consolidar un esquema de cooperación entre Argentina y España que permita potenciar la industria naval argentina, fortalecer capacidades locales y promover el desarrollo de embarcaciones de alto valor agregado construidas en el país.

Para Tandanor, el eventual desarrollo del nuevo pesquero multipropósito podría convertirse en uno de los proyectos más relevantes de los próximos años para la industria naval y pesquera regional, tanto por sus dimensiones y características específicas, como así también, por el esquema de cooperación internacional previsto para su ejecución.