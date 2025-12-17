El buque petrolero-quimiquero Punta Médanos, de 145,15 metros de eslora y 23 metros de manga, ingresó a Tandanor y ya se encuentra ubicado en Grada 1. Allí se ejecutará un programa integral de reparación, mantenimiento e inspecciones de clase, a cargo de las áreas de mecánica, cobrería, calderería, electricidad, control de calidad y carenado.

El área de carenado realizará tareas de hidrojetting, barrido con profundizado en obra viva y muerta, seguidas de la aplicación de tres manos de pintura en cada sector, conforme a las indicaciones del armador. Se pintarán marcas reglamentarias del casco, se lavarán y pintarán cadenas y anclas, y se intervendrá la estructura del pescante y el bote salvavidas tipo free fall con limpieza, pintura y colocación de cintas refractarias. Además, se tratarán las zonas renovadas por Calderería y se realizará el lavado, tratamiento y pintado del frente del casillaje desde la cubierta principal hasta la timonera.

El área de cobrería efectuará renovaciones y reparaciones de tuberías en sala de bombas y sala de máquinas. Se fabricarán nuevas cajas porta-filtros, se ejecutarán soldaduras en posición, se reubicarán soportes, se construirán derivaciones y se reemplazarán tramos completos de líneas de agua de mar, vapor, destilación y enfriamiento, en acero al carbono e inoxidable. También se efectuarán pruebas neumáticas y trabajos de recuperación de bridas y accesorios.

Los trabajos de calderería incluirán repasos y refuerzos de soldaduras, renovación de chapas en tanques de lastre, reposición de plataformas y escalones, intervención en bocas de lobo de proa y popa, fabricación de nuevas rejillas de ventilación y adecuación de basamentos y soportes en distintos sectores de la cubierta.

Estas tareas permitirán restablecer la continuidad estructural, la resistencia mecánica y la correcta distribución de cargas del casco, así como de las áreas auxiliares intervenidas.

En paralelo, el área de control de calidad realizará ensayos no destructivos mediante partículas magnéticas y tintas penetrantes sobre ejes, palas de hélices, soldaduras renovadas y elementos estructurales intervenidos. También se calibrarán cadenas y se verificarán los trabajos realizados para garantizar el cumplimiento de los estándares exigidos por la clasificación.

Por último, el área de electricidad llevará a cabo el desmontaje, limpieza y reacondicionamiento de motores asociados a la central hidráulica, al ventilador del motor propulsor y al sistema de gas inerte. Los equipos serán sometidos a limpieza dieléctrica, secado en horno, cambio de rodamientos, mediciones de aislamiento y ensayos de funcionamiento, previo a su reinstalación a bordo.

“Con esta nueva intervención, el astillero reafirma su posición como referente regional en reparaciones navales de gran porte, aportando experiencia técnica, infraestructura especializada y un enfoque integral orientado a garantizar la confiabilidad operativa del buque al momento de su regreso al servicio”, destacaron desde Tandanor en un comunicado.