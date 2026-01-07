La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) actualizó su análisis sobre los cuellos de botella en la cadena de suministro de la industria aeroespacial. El informe señala que la disponibilidad de aeronaves sigue siendo una de las limitaciones más importantes para el crecimiento del sector.

A pesar de que las entregas de nuevos aviones han comenzado a recuperarse a finales de 2025, y se espera que la producción se acelere en 2026, se prevé que la demanda supere la disponibilidad de aviones y motores. Debido a las pérdidas irreversibles en las entregas durante los últimos cinco años y a una cartera de pedidos récord, es poco probable que se recupere el equilibrio entre la oferta y la demanda antes del periodo 2031-2034.

El número total de entregas pendientes asciende en la actualidad a unos 5.300 aviones.

Imagen ilustrativa de los Boeing 767. (Fuente: Archivo)

La cartera de pedidos supera las 17.000 aeronaves, una cifra equivalente a casi el 60% de la flota activa. Históricamente, esta proporción se ha mantenido estable entre el 30% y el 40%. Esta cartera de pedidos equivale a casi 12 años de la capacidad de producción actual.

La antigüedad media de la flota ha aumentado hasta los 15,1 años (12,8 años para los aviones de pasajeros, 19,6 años para los aviones de carga y 14,5 años para los aviones de fuselaje ancho).

Los aviones almacenados por cualquier motivo superan los 5.000, una de las cifras más altas de la historia a pesar de la escasez severa de aviones nuevos.

“Las aerolíneas están perdiendo oportunidades para impulsar sus ingresos, mejorar su desempeño medioambiental y atender a sus clientes. Mientras tanto, los viajeros se enfrentan a un aumento de los costos debido al endurecimiento de las condiciones de la oferta y la demanda. No se debe escatimar ningún esfuerzo para acelerar las soluciones antes de que el impacto sea aún más grave”, afirmó Willie Walsh, director general de IATA.

Otros inconvenientes

Los retrasos en las entregas se ven agravados por varios factores, entre ellos:

La producción de fuselajes está superando a la producción de motores (que se ve afectada por problemas con los motores existentes). Esto hace que los fuselajes recién terminados permanezcan estacionados hasta que los motores estén disponibles.

Los plazos más largos para la certificación de aeronaves nuevas (de entre 12 y 24 meses hasta los cuatro o incluso cinco años) están retrasando la entrada en producción/servicio, lo que afecta especialmente a la renovación de la flota de largo recorrido.

Los aranceles sobre los metales y los productos electrónicos derivados de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China están empeorando algunos cuellos de botella en el suministro y aumentando algunos costes de mantenimiento.

La escasez de mano de obra cualificada, especialmente en la fabricación de motores y componentes, está limitando los planes de aumento de la producción.

La fragilidad de la cadena de suministro aeroespacial (que a menudo depende de un número limitado de proveedores para piezas críticas) puede convertirse en una limitación grave en un contexto de incertidumbre económica, cambios en los regímenes arancelarios y mercados laborales ajustados. Como resultado, incluso pequeñas interrupciones pueden ser difíciles de resolver y provocar importantes retrasos en la producción.

En riesgo

La situación de la flota de aviones de carga corre el riesgo de empeorar:

La conversión de aviones de pasajeros a cargueros está disminuyendo debido a que las aerolíneas mantienen los aviones de pasajeros en servicio más tiempo para servir a ese sector.

Las aeronaves nuevas de fuselaje ancho se enfrentan a retrasos en la producción.