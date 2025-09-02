Aerolíneas latinoamericanas lideran el crecimiento en demanda de pasajeros

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) publicó los resultados del transporte aéreo mundial de pasajeros correspondiente a julio de 2025.

Entre sus datos salientes, la demanda internacional creció un 5,3% interanual. La capacidad subió un 5,8%, y el factor de ocupación se situó en el 85,6% (-0,4 p.p. interanual).

La demanda doméstica aumentó un 1,9% interanual en julio de 2025. La capacidad se expandió un 2,4% interanual. El factor de ocupación se situó en el 85,2% (-0,4 p.p. interanual).

"La demanda cobró impulso durante el mes de julio y esta tendencia se observa en todas las regiones", dijo Willie Walsh, director general de IATA.

Análisis regional

Medido en pasajeros-kilómetro transportados (RPK, por sus siglas en inglés), las aerolíneas de Asia-Pacífico registraron un aumento interanual de un 8,7%. La capacidad subió 9,0% interanual y el factor de ocupación se situó en el 83,8% (-0,2 p.p. interanual).

Las compañías aéreas europeas registraron un aumento interanual de la demanda del 4,0%. La capacidad aumentó un 4,2% interanual y el factor de ocupación se situó en el 87,3% (-0,2 p.p. interanual).

En el caso de Estados unidos, se observó un incremento interanual de la demanda del 2,4%. La capacidad aumentó un 3,6% interanual y el factor de ocupación se situó en el 88,4% (-1,0 p.p. interanual). El tráfico creció en las rutas hacia las Américas, pero descendió entre Norteamérica y Sudamérica (-0,8%).

Para Oriente Medio el crecimiento interanual fue del 5,3% de los RPK internacionales. La capacidad aumentó un 5,6% interanual, y el factor de ocupación se situó en el 84,1% (-0,2 p.p. interanual). El tráfico en la región repuntó tras las disrupciones causadas por el conflicto bélico el pasado mes de junio.

El gran salto lo dieron las aerolíneas latinoamericanas con un aumento interanual de la demanda de un 9,3%. La capacidad aumentó un 11,3% interanual, y el factor de ocupación se situó en el 85,8% (-1,6 p.p. interanual). El secreto de esta suba, según IATA, se encuentra en el tráfico intrarregional.

Las aerolíneas africanas registraron una aceleración interanual de la demanda de un 2,8%. La capacidad creció un 2,3% interanual, y el factor de ocupación se situó en el 74,9% (+0,4 p.p. interanual). El tráfico en las rutas entre África y Asia ha registrado un aumento notable.