Aeropuertos Argentina Cargas (AAC), la unidad de negocio que administra las terminales de carga de los principales aeropuertos de la Argentina participó de Expo Logísti-K, la principal exposición de logística y cadena de abastecimiento del país.

Durante esta 16ava edición del evento, que finalizará el 13 de agosto, AAC lideró el espacio “Carga aérea, e-commerce y futuro logístico”, que contó con diferentes paneles en los que intercambiaron experiencias diferentes actores del sector, como couriers, líneas aéreas y cámaras empresarias, entre otros.

La apertura del espacio estuvo a cargo de Francisco de Salvo, jefe comercial de la AAC, quien desarrolló la presentación “Logística aérea en movimiento: desafíos y tendencias para el comercio exterior”, una perspectiva sobre la criticidad de la logística aérea, repasando los volúmenes actuales y el ecosistema que participa de la cadena logística integrada, junto con el rol que ocupa la unidad de Cargas en este proceso.

JULIAN BONGIOVANNI

A continuación, se desarrollaron los paneles, “Desafíos de la industria” y “El boom del e-commerce”, con participantes de la industria, y “Transformar para operar con más agilidad”, donde el equipo de Aeropuertos Argentina Cargas profundizó sobre el proceso de transformación que la organización está llevando adelante, apalancados en los ejes “Procesos”, “Tecnología”, “Personas” e “Infraestructura”, con el objetivo de potenciar la industria y superar las expectativas de sus clientes.

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Así, AAC se consolida como un actor estratégico en la cadena logística, articulando el trabajo de los diferentes actores que llevan adelante esta industria vital para la economía del país y el mundo.

Unidad de negocios

Aeropuertos Argentina Cargas es una unidad de negocios de Aeropuertos Argentina que brinda servicios de almacenamiento y logística integral a los agentes de comercio exterior que importan y exportan por vía aérea, así como también a operadores de carga general.

Su actividad principal es administrar las terminales de carga de los mayores aeropuertos internacionales de la República Argentina, almacenando en los depósitos fiscales la carga de importación y exportación mientras sus destinatarios realizan los trámites ante la Dirección General de Aduanas. También brindamos servicios a las compañías aéreas que allí operan.

Posee alta tecnología aplicada al tratamiento de las cargas y la permanente especialización y profesionalización de su personal, en un marco de seguridad controlada por los más modernos equipos y tecnología de CCTV, convirtiendo a Aeropuertos Argentina Cargas en una de las terminales de carga más modernas de América Latina.

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Asimismo, tiene a disposición una cartera de servicios especializados que responden a los diferentes clientes e industrias, ofreciendo una integración vertical para facilitar los procesos operativos y generar valor en la cadena logística de los miembros del ecosistema

Presta servicios de logística integral para eventos de envergadura como competencias deportivas internacionales o recitales de música. Entre los operativos realizados en los últimos años, se destacan la recepción, el almacenaje y la estiba de los autos y equipos que participan anualmente del Rally Internacional de la República Argentina, WTCC, Moto GP, así como operaciones similares de los instrumentos y elementos de audio para grandes conciertos de artistas internacionales.

Aeropuertos Argentina Cargas tiene su sede central en el Aeropuerto Internacional Ezeiza y cuenta, además, con sucursales en Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán y también en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Administrador privado

Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación.

Hoy cuenta con más de 2.700 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Es una de las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina según el ranking de Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional.

alejandro wirth

Desde el inicio de la concesión realizó obras de gran envergadura y modernización en los principales aeropuertos del país, incorporando tecnología de última generación. Asimismo, contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria. Su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor.

Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

Más información en: www.aeropuertosargentina.com