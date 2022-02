Misión Imposible: cómo tener un negocio en Argentina, ganar plata y "no morir en el intento"

La economía local es ese meme de redes sociales que dice: "Argentina, no lo entenderías", y es que entenderla requiere de paciencia. Pero la realidad es que no se trata sólo de entenderla, sino de comprenderla, analizarla y estar atentos, aún más si una empresa y cientos de trabajos dependen de las decisiones que puedas tomar y si el plan de negocios que hayas evaluado sigue siendo el que corresponde. En la Argentina de la inestabilidad, planificar es el principal desafío.

Agenda pyme 2022: tarea para el fin de la crisis pandémica



"Es complejo, hay muchas variables externas que afectan a nuestra planificación y además, alteran los proyectos. Hay que analizar muy bien los mercados a los que uno está expuesto para luego poder planificar. Nuestra base está directamente relacionada con el nivel y el compromiso de nuestros clientes .

Ese es nuestro mayor respaldo", comenta Rodrigo Abete, CEO en Seiq Group y aclara que el caso puntual de la empresa depende directamente del valor del dólar debido a que el 80% de la materia prima que utilizan es importada. Por eso, cuando el país sufre subidas abruptas se ven obligados a trasladarlos a los precios, al igual que sucede con la inflación porque los plazos de financiación se ven comprometidos tanto en proveedores como en clientes .

GANAR O PERDER

El crecimiento o estanque de una empresa depende de diversos factores y cada medida que se toma en Argentina puede beneficiar o no; los números lo aclaran. Según señaló la Fundación Observatorio Pyme (FOP), las pequeñas empresas sólo lograron un crecimiento del 0,6%, mientras que las medianas alcanzaron el 30,6%.

"Este es una análisis rubro por rubro. Es una crisis muy segmentada, donde algunos rubros se han destruido, otros que han crecido, y otros se han mantenido indica Jonatan Loidi CEO de Grupo Set y miembro de la Comisión Directiva de ASEA. Sin embargo, también clara que: "hoy para amortizar la caída o tratar de estar lo más protegido posible hay que prestar mucha atención a los números de la empresa; estructura de costos, finanzas, rentabilidad y, por supuesto, la faceta estratégica que nunca debe faltar y nos va a hacer pensar cómo responde nuestro modelo de negocio y si tenemos que hacer algún ajuste en el mismo."

Sin dudas un emprendedor sufre un mayor riesgo cuando decide empezar un negocio nuevo en Argentina que en otros países de la región.

"Hay riesgo financiero por la carga impositiva y previsional, que genera una alta responsabilidad al emprendedor antes de ni siquiera tener su primera venta. También tiene riesgo económico por las altas tasas de interés, el enorme atraso cambiario (particularmente si en su negocio la tecnología tiene un papel importante), y las restricciones cambiarias impuestas para sostenerlo, y por último el riesgo jurídico que está dado tanto por la velocidad de cambio en las reglas del juego (como puede ser la anulación de las SAS), o las contingencias y responsabilidades laborales que asume un emprendedor o un empresario al contratar a alguien", explica Andrea Marzullo, CEO de CFOstartup.

En el caso de Seiq el 2021 fue un año donde lograron posicionarse en el rubro y animarse a apostar aún más en grande. En este sentido, para marzo y abril tienen planificado lanzamientos de nuevos productos al mercado masivo; además que hace cuatro meses comenzaron con el proyecto de automatización de la fábrica que llevará más de un año de trabajo y capacitación para el personal .

Es decir, es difícil, sí. Imposible, no. Hay dos claves que no pueden dejarse pasar: planificar y revisar.

PARA NO PERDER

El manual universitario enseña a establecer objetivos al corto, mediano y largo plazo. Pensar en el financiamiento de cada etapa, gastos e ingresos, operaciones comerciales, comunicación, marketing, metas, entre otros puntos. Sin embargo, es como el librito del médico, no siempre funciona igual para cada paciente. Cuando se trata de negocios en la Argentina, mejor estar siempre con un ojo abierto aún en los periodos de calma... si es que los hay.

Tradicionalmente, con una revisión anual del plan era suficiente. "Ha cambiado mucho en los últimos años. Mi consejo es que en estos momentos de pandemia la recomendación es hacerlo no menos de dos veces al año. Diciembre como balance y preparación del plan del año que viene y en marzo para revisión de los componentes de su plan para ver que nada haya cambiado para el año que comienza", aconseja Loidi.

En Seiq no se imponen un periodo de tiempo para analizar el plan, prefieren innovar con los proyectos de manera constante. "Para estar a la vanguardia debemos ser muy flexibles. Hay oportunidades de negocios que no se pueden desaprovechar y necesitan de soluciones rápidas y eficientes. El mejor plan de negocios es saber adaptarse al mercado", destaca Abete.

Desde CFOstartup hacen hincapié en la formación del plan desde el inicio. "Si es débil desde el principio, cualquier medida correctiva que haya en el medio será menos efectiva. Internet borró muchísimas fronteras. Los empresarios y emprendedores debemos jugar en el mercado global. El riesgo argentino no tiene por qué ser condicionante", apunta Marzullo

Y añade: "en ese sentido, si el plan sufre por un nuevo cambio en las reglas de juego en la Argentina, desde ya en primer lugar habrá que revisar los pasos, pero tal vez lo mejor sea decidir cambiar el plan desde la raíz lo antes posible. Sin dudas hay que animarse a salir de lo que sabemos hacer y lo que hicimos durante muchos años, de otro modo la sustentabilidad de nuestro negocio podrá verse comprometida ".

EL CONSEJO 2022

Está claro que cuando se trata del futuro de la economía y los mercados en Argentina no hay nada claro. Según el último informe del Banco Mundial, se prevé que la Argentina crezca un 2,6% en 2022, aunque se espera un piso inflacionario del 50%, con posibilidad de alza; y también está en juego el acuerdo con el FMI que prevé evitar el default este año y el próximo, pero que lo patearía para más adelante. Estos son sólo algunos de los puntos, quizás los de oído más popular.

En este 2022 es importante la creación de valor que pueda generar la empresa. "Nosotros como empresa buscamos ampliar cada vez más los mercados en los que vendemos. Capacitamos constantemente al equipo tanto en el core nuestro, que es servicios profesionales de excelencia, como en gestión, tecnología, criptomonedas, entre otros. No digo que es lo que tengan que hacer todas las pymes. Lo que digo es que muchas pymes ni siquiera saben que pueden enfocarse en eso y muchas veces terminan enfrascadas en los problemas de nuestro país", manifiesta Marzullo y aconseja: "no hay que abrumarse y hay que ser siempre creativos, que es la esencia de ser emprendedor". Además, destaca la necesidad de seguir de cerca las finanzas del negocio y decidir rápido. Con un contexto económico volátil y reglas poco claras, las decisiones del primer trimestre pueden no ser las mejores para el segundo.

Para el caso, desde Seiq coinciden en la eficiencia de la empresa y en la importancia de afianzar la estructura de la misma. "Creemos que cuando uno ofrece un producto es muy importante trabajar con un stock que le permita afrontar la demanda en tiempos de desabastecimientos", señala Abete.