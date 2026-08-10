Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras más grande del mundo, anunció los resultados correspondientes al segundo trimestre del año. Los aspectos más destacados incluyen:

El número de habitaciones del sistema creció 4% interanual

La cartera de desarrollo creció 4% interanual, alcanzando una cifra récord de aproximadamente 261,000 habitaciones , con una prima de FeePAR de aproximadamente 30% respecto a los sistemas nacionales e internacionales existentes

El sistema global de la compañía creció 4%, impulsado por un crecimiento internacional de 10% interanual, en el que Latinoamérica se consolidó como una de las regiones de mayor RevPAR, con un crecimiento de 11% , junto con EMEA, además del avance de 12% en franquicias directas en Asia-Pacífico

La utilidad neta aumentó 17% interanual, a $102 millones de dólares

La UPA diluida creció 20%, a $1.36, y la UPA diluida ajustada creció 11% interanual, a $1.48, o 3% más sobre una base comparable.

El EBITDA ajustado aumentó 9% interanual, a $212 millones de dólares

El efectivo neto generado por actividades operativas aumentó 30%, a $91 millones, y el flujo de efectivo libre ajustado aumentó 19%, a $105 millones.

Se devolvieron $86 millones de dólares a los accionistas mediante $54 millones de dólares en recompra de acciones y dividendos trimestrales en efectivo de $0.43 por acción.

“Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre reflejan la fortaleza continua del modelo de negocio liviano en activos (asset-light) y basado en ingresos por comisiones, impulsado por la expansión de nuestro sistema, mayores ingresos complementarios y la aceleración del crecimiento del RevPAR en Estados Unidos que superó nuestras expectativas, lo que se tradujo en un crecimiento del EBITDA ajustado de 3% sobre una base comparable” dijo Geoff Ballotti, presidente y director ejecutivo.

En esa línea, agregó: “Las aperturas récord del segundo trimestre, enfocadas en hoteles de mayor FeePAR en los segmentos midscale y superiores, demuestran la confianza continua de los franquiciatarios en nuestras marcas y en la sólida propuesta de valor ‘Owner First’ de Wyndham. A medida que las tendencias del RevPAR nacional, el crecimiento neto de habitaciones, el desarrollo de la cartera global y los flujos de ingresos adicionales continúan fortaleciéndose, seguimos confiando en nuestra capacidad de generar un crecimiento sostenible a largo plazo y crear un valor significativo para nuestros accionistas, franquiciatarios y huéspedes.”

Tamaño del sistema y desarrollo

Latinoamérica destacó como una de las regiones de mayor RevPAR de la compañía, con un crecimiento de 11% interanual, en línea con EMEA, dentro de un crecimiento internacional de 10% que también incluyó un avance de 12% en franquicias directas en Asia-Pacífico y que contribuyó al crecimiento de 4% del sistema global.

Al 30 de junio de 2026, la cartera de desarrollo global de la compañía aumentó 4% respecto al año anterior y alcanzó una cifra récord de aproximadamente 261,000 habitaciones y más de 2,200 hoteles. Los aspectos clave de la cartera de Wyndham Hotels & Resorts incluyen:

Crecimiento de 2% en Estados Unidos y 5% a nivel internacional

Aproximadamente 69% corresponde a los segmentos midscale y superiores

Aproximadamente 17% corresponde al segmento de estadías prolongadas

Aproximadamente 42% se encuentra en Estados Unidos

Aproximadamente 78% corresponde a construcción nueva, y aproximadamente 35% de estos proyectos ya iniciaron obra; las habitaciones en construcción crecieron 4% interanual

Prima de FeePAR de aproximadamente 30% respecto a los sistemas nacionales e internacionales existentes

Nota: Durante la preparación de sus estados financieros de cierre de 2025, la compañía tomó conocimiento de que Revo había iniciado un proceso de insolvencia. Debido a la incertidumbre sobre su recuperación, excluyó de sus resultados reportados y de sus perspectivas para 2026 todos los ingresos relacionados con Revo.

Resultados operativos

La utilidad neta aumentó 17%, alcanzando 102 millones de dólares, frente a 87 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025. La utilidad neta ajustada creció 8%, a 111 millones de dólares, en comparación con 103 millones de dólares en el mismo periodo de 2025.

El EBITDA ajustado aumentó 9%, a 212 millones de dólares, con un crecimiento de 3% sobre una base comparable, impulsado por menores gastos generales y administrativos y mayores ingresos accesorios.

La UPA diluida creció 20%, a 1.36 dólares, reflejando la mayor utilidad neta y el beneficio de la recompra de acciones, mientras que la UPA diluida ajustada aumentó 11%, a 1.48 dólares, con un crecimiento de aproximadamente 3% sobre una base comparable.

Balance general y liquidez

La compañía generó 91 millones de dólares de efectivo neto por actividades operativas, un incremento de 30%, y el flujo de efectivo libre ajustado aumentó 19%, a 105 millones de dólares.

La compañía concluyó el trimestre con 69 millones de dólares en caja y 1,000 millones de dólares de liquidez total. El apalancamiento de deuda neta se ubicó en 3.5 veces, en el punto medio del rango objetivo de la Compañía (3 a 4 veces) y en línea con las expectativas.

Recompra de acciones y dividendos

La compañía recompró aproximadamente 657,000 acciones por 54 millones de dólares y pagó dividendos sobre acciones comunes por 32 millones de dólares, o 0.43 dólares por acción.

Perspectivas

La compañía actualizó al alza sus perspectivas para 2026 en ingresos netos (entre 1,480 y 1,500 millones de dólares), EBITDA ajustado (entre 735 y 745 millones de dólares), utilidad neta ajustada (entre 355 y 365 millones de dólares), UPA diluida ajustada (entre 4.71 y 4.83 dólares) y crecimiento del RevPAR global (0.0% a 1.0%), manteniendo sin cambios el crecimiento esperado de habitaciones (4.0% a 4.5%) y la tasa de conversión de flujo de efectivo libre (55% a 60%).