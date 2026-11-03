¿Cuánto nos conocemos de verdad? Sobre esa pregunta girará Encantado de conocerme, el Mentes Expertas que Borja Vilaseca ofrecerá el martes 24 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, dentro del ciclo Mentes Expertas. La velada contará con la participación especial de Fiorella Vitelli.

Es la segunda vez este año que Vilaseca visita la ciudad con Mentes Expertas. En junio presentó Las casualidades no existen, su propuesta más reciente sobre conciencia y sentido de la vida. Ahora regresa con la conferencia basada en su primer libro, un título que se ha convertido en puerta de entrada al autoconocimiento para miles de lectores en España y América Latina.

Conocerse para vivir mejor

En Encantado de conocerme, Vilaseca propone el Eneagrama como herramienta para comprender la propia personalidad: por qué reaccionamos como reaccionamos, qué patrones se repiten en nuestras relaciones y cómo transformar el sufrimiento en aprendizaje.

Con un lenguaje cercano y ejemplos cotidianos, la conferencia invita al público a mirarse con honestidad y a relacionarse mejor consigo mismo y con los demás.

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Una participación especial

La cita incorpora la participación de Fiorella Vitelli, licenciada en Nutrición y una de las comunicadoras de bienestar más conocidas del público argentino, popular por sus apariciones en televisión y radio.

Sobre Borja Vilaseca

Nacido en Barcelona en 1981, Borja Vilaseca es escritor, conferenciante, profesor y emprendedor social, y una de las voces de referencia en español en autoconocimiento y transformación de la conciencia.

Ha publicado once libros con Penguin Random House, entre ellos Encantado de conocerme, Qué harías si no tuvieras miedo, Las casualidades no existen y Ama tu soledad, traducidos en 25 países y con más de un millón de ejemplares vendidos. Es además impulsor de proyectos educativos como Kuestiona, La Akademia y la escuela Terra.

La conferencia de Buenos Aires forma parte de su gira latinoamericana de noviembre, que le lleva también a Montevideo, Santiago, Viña del Mar, Concepción y Asunción.

Sobre Mentes Expertas

Mentes Expertas es un ciclo internacional de conferencias en directo nacido en Valencia en 2010, impulsado por Marina Zambrana y Pedro “Perico” Cornejo.

Lleva su programación a más de 14 países de habla hispana y acerca al público a algunos de los divulgadores más influyentes en psicología, bienestar, liderazgo y crecimiento personal, como Emilio Duró, Victor Küppers, Marian Rojas-Estapé, Enrique Rojas, Tal Ben-Shahar o el propio Borja Vilaseca.