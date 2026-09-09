En esta noticia Reconocimiento y aceleración del ecosistema

Con la previsión de reunir a más de 1,000 asistentes, Finnosummit, el evento que reúne a la industria alrededor del fintech alista la celebración de su décimo aniversario en México.

El encuentro, considerado el más longevo de la industria de tecnología financiera en América Latina, centrará su edición 2026 en la convergencia de los servicios financieros dentro de sectores adyacentes como el retail, la movilidad, la logística y la salud.

Andrés Fontao, CEO y cofundador de Finnosummit, destacó durante la presentación de lo que trae esta décima edición el crecimiento que ha experimentado la plataforma desde su origen en 2015.

“Inició como un evento de un solo día con 350 personas (...) llegando a un 2026 en el cual esperamos a más de 1,000 personas de antecedentes diversos, no solo del ámbito financiero, sino de industrias clave como el comercio al por menor y el transporte”, señaló. Hoy Finnosummit cuenta con el respaldo de más de 50 empresas patrocinadoras.

La agenda académica y de negocios del evento —que se llevará a cabo los días 23 y 24 de septiembre en Expo Santa Fe— contará con la participación de figuras clave de la industria internacional.

Entre los ponentes confirmados destacan Samra Kazmi, especialista en infraestructura e IA; Kelly Kroger, directiva de Grupo Axo; Federico Chester, ejecutivo de Uber; y Himamauli Das, exdirector de la agencia antilavado estadounidense FinCEN, quien analizará los retos de regulación y supervisión.

Reconocimiento y aceleración del ecosistema

Dentro de las novedades para esta décima entrega, la organización anunció el lanzamiento de los Finnosummit Awards, galardones destinados a reconocer la trayectoria de emprendedores, inversionistas y reguladores que han impulsado el ecosistema en la última década. Entre los nominados figuran directivos y representantes de entidades como Mercado Pago, Clip, Kubo Financiero, Scotiabank, BBVA, Visa, Mastercard e Ignia Partners.

Fontao también destacó la competencia de startups Finnosummit Challenge, que presentará a 10 empresas finalistas distribuidas en tres verticales estratégicas: inteligencia artificial generativa, soluciones financieras para la economía real (embedded finance).

El experto en fintech también resaltó el programa DisruptHer, el cual busca impulsar proyectos encabezados o dirigidos a mujeres, apoyándose en métricas internas que indican que las compañías con liderazgo femenino duplican la creación de productos financieros inclusivos.

“Lanzamos DisruptHer para abrir estos espacios (...) para ofrecer y poder mostrar que las mujeres no solamente participan en la industria financiera, sino que son ellas las que están diseñando nuevas soluciones dirigidas hacia segmentos tradicionalmente desatendidos”, agregó Fontao.

Asimismo, en el marco de las actividades, la firma de diseño estratégico Gerundio presentará en primicia un estudio sobre el papel de las finanzas integradas en la fidelización del consumidor en el sector minorista.

Elena Benítez, fundadora y directora de Gerundio dijo que en cuestión de los pagos y la conexión emocional con los clientes hay un área de oportunidad que confluye con las fintech en industrias como retail y cadenas de farmacias, aerolíneas y aseguradoras.