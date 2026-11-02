La novena edición del Argentina Fintech Forum 2026 reunió a más de 6000 participantes y 127 oradores en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La expansión de los servicios financieros digitales plantea nuevos desafíos para bancos, fintechs y organismos reguladores. La incorporación de inteligencia artificial, la competencia por captar y retener clientes y las condiciones para operar bajo distintos modelos de negocio forman parte de una agenda que empieza a definir el rumbo de la industria.

Esos temas atravesaron la novena edición del Argentina Fintech Forum 2026, que reunió a más de 6000 participantes y 127 oradores en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El encuentro, organizado por la Cámara Argentina Fintech, convocó a representantes del sector privado, autoridades y organismos de regulación para debatir sobre los cambios que enfrenta el sistema financiero.

Inteligencia artificial en las fintech: cómo cambiarán los pagos y los servicios financieros

La inteligencia artificial ocupó un lugar central en la segunda parte de la jornada. Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Cono Sur, abrió la agenda de la tarde con la keynote «IA, agentes y dinero digital: la evolución del comercio».

Su exposición abordó el avance del comercio agéntico, un modelo en el que agentes de inteligencia artificial pueden realizar compras y pagos en nombre de los consumidores. En ese escenario, destacó el papel de la tokenización y los mecanismos de autenticación para garantizar la seguridad de las operaciones.

La aplicación concreta de esta tecnología en el negocio financiero también estuvo presente en el panel “Inteligencia Artificial aplicada a servicios financieros: casos reales”. Participaron Hernán Corral (Pomelo), James Daintree (Conexa), Pablo Juanes Roig (Huawei), Pablo Scoglio (MODO) y Sergio Riva (CleverTap) , con la moderación de Augusto Ardiles, subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El intercambio estuvo centrado en las experiencias de implementación de inteligencia artificial y los desafíos que supone su adopción para las empresas del sector.

Regulación fintech: qué dijo el BCRA sobre Mercado Banco

Otro de los principales ejes del Argentina Fintech Forum fue el marco regulatorio para las empresas financieras y tecnológicas. En el panel “Brújula regulatoria Fintech en Argentina, ¿hacia dónde vamos?“, participaron Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV); Pedro Inchauspe, director del Banco Central (BCRA); y Patricio Michlig, vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La discusión incluyó las prioridades de los organismos de control y las perspectivas para una industria en la que conviven entidades bancarias tradicionales y nuevos modelos de negocio. Camara Argentina de Fintech

La discusión incluyó las prioridades de los organismos de control y las perspectivas para una industria en la que conviven entidades bancarias tradicionales y nuevos modelos de negocio.

En ese marco, Juan Curutchet, del BCRA, se refirió a las condiciones para que una empresa pueda operar como banco y mencionó el caso de Mercado Banco.

“El mensaje del BCRA es claro: no es obligatorio ser banco; quien quiera serlo debe explicar por qué, porque implica costos y exigencias”, afirmó.

Sobre el proceso de Mercado Banco, agregó: “Las revisiones técnicas ya están allanadas y resta completar el circuito de legales y directorio”.

El directivo también defendió la convivencia de distintos modelos de negocio dentro del sistema financiero: «Lo valioso del ecosistema es su heterogeneidad y que puedan convivir distintos modelos de negocio».

Fintech en América Latina: interoperabilidad, competencia y prevención del fraude

La agenda regulatoria también tuvo una dimensión regional. El panel “Desarrollo regulatorio regional” reunió a Jorge Mogrovejo (SBS Perú), Juan Curutchet (BCRA) y Gabriel Cohen (Asociación Brasileña de Instituciones de Pago) , bajo la moderación de Santiago Mora, socio de MGFV y asesor legal y técnico de la Cámara Argentina Fintech.

Los participantes compartieron experiencias sobre interoperabilidad, inclusión financiera y supervisión en sus respectivos mercados. También analizaron cómo promover la competencia y la innovación sin descuidar la prevención del fraude y la gestión de riesgos.

Uno de los puntos planteados fue la necesidad de fortalecer el diálogo entre los organismos reguladores ante la expansión de compañías que operan en distintos países de la región.

Bancos y fintechs: la disputa por los clientes y el financiamiento

La competencia entre entidades tradicionales y empresas tecnológicas fue otro de los asuntos que atravesaron el encuentro.

Oscar Romero, Head of Investments de Poincenot, presentó la keynote “Fondeo y principalidad: estrategias y desafíos cuando todos compiten con todos”. Allí planteó que el desafío para las compañías financieras ya no consiste únicamente en captar usuarios, sino también en retenerlos mediante productos y condiciones competitivas.

En ese escenario, señaló el creciente protagonismo de las cuentas de inversión como parte de las estrategias de ahorro.

La transformación de la banca también fue el eje del panel “Impacto real: la reconfiguración de la banca”, con Ludmila Schmidt (Banco Nación), Alejandro Formento (Banco Provincia), Raúl Paolasso (Bancor) y Hernán Sefusatti (Banco Coinag) . La moderación estuvo a cargo de Pablo Fernández Blanco, editor de Economía de La Nación.

El debate abordó la convergencia entre bancos y fintechs, la modernización tecnológica y la experiencia del usuario como factores de competencia. Los participantes también plantearon la necesidad de avanzar hacia condiciones regulatorias más equilibradas y fortalecer la colaboración entre ambos modelos.

Estado y tecnología: la agenda de políticas públicas para la economía argentina

El vínculo entre innovación y políticas públicas tuvo su propio espacio en el panel «Estado y tecnología: una agenda para transformar la economía argentina».

Participaron los diputados nacionales Daiana Fernández Molero y Damián Arabia; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires; y Fabián Boleas , ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos. La moderación estuvo a cargo del exdiputado nacional Fernando Sánchez.

La discusión reunió a representantes del ámbito legislativo y de distintos niveles de gobierno para abordar el papel del Estado frente a los cambios tecnológicos y las transformaciones de la economía.

Sistema financiero 2030: qué anticipan los referentes del sector

El cierre de los paneles del escenario principal estuvo dedicado a las perspectivas de la industria para los próximos años.

Bajo el título “Sistema Financiero 2030, ¿hacia dónde vamos?“, participaron Rafael Medina Matteazzi (Grupo BIND), Emiliano Porciani (Payway), Guillermo Mansilla (Visa), Florencia Solazzi (Mastercard) y Juan Bruchou (Brubank). La moderación estuvo a cargo de Mario López, cofundador de Poincenot.

El intercambio propuso una mirada sobre la evolución del sistema financiero y el papel que tendrán bancos, fintechs y empresas tecnológicas en su desarrollo.