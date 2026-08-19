Llega el eclipse parcial de Luna: cuándo y desde dónde podrá verse en el país.

En agosto de 2026 llegará un nuevo fenómeno astronómico que podrá observarse desde España. Se trata de un eclipse parcial de Luna, visible en todo el territorio nacional, aunque las condiciones de observación variarán según la zona debido a la puesta del satélite.

El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) señala que el fenómeno podrá contemplarse a simple vista, sin necesidad de utilizar ningún instrumento especial y sin que suponga ningún riesgo para la vista. En algunas regiones, sin embargo, la Luna se ocultará antes de que termine la fase parcial del eclipse.

Eclipse lunar: qué es, qué tipos existen y cuál llegará en agosto

Un eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna e impide que la luz solar llegue directamente hasta el satélite. Como consecuencia, la Luna atraviesa el cono de sombra proyectado por la Tierra y su superficie se oscurece.

Existen tres tipos de eclipses lunares , en función de la zona de sombra que atraviesa la Luna:

Eclipse total: toda la Luna entra en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

Eclipse parcial: solo una parte de la Luna se introduce en la umbra.

Eclipse penumbral: la Luna atraviesa únicamente la penumbra y experimenta un oscurecimiento mucho más sutil.

El que tendrá lugar a finales de agosto será parcial, con una magnitud de 0,93. Podrá observarse en alguna de sus fases desde amplias regiones de Europa, África, América y el oeste de Asia.

Llega el eclipse parcial de Luna: cuándo y desde dónde podrá verse en el país. (Fuente: Pixabay).

28 de agosto: estas son las zonas de España desde donde podrá verse

La fase parcial del eclipse será visible desde toda España antes de la puesta de la Luna, el 28 de agosto. No obstante, el momento en el que el satélite desaparezca por el horizonte dependerá de la ubicación del observador.

En el centro y este de la Península, las islas Baleares y Melilla, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. Por tanto, desde estas zonas no será posible contemplar la totalidad de esta etapa del fenómeno.

En cambio, en el resto de la Península, las islas Canarias y Ceuta, la puesta de la Luna tendrá lugar después de que concluya la fase parcial, por lo que las condiciones permitirán observar esta fase completa.

Llega el eclipse parcial de Luna: cuándo y desde dónde podrá verse en el país. (Fuente: Freepik).

¿Por qué ocurre un eclipse lunar y cómo se verá la Luna?

Para que se produzca un eclipse es necesario que exista un alineamiento casi perfecto entre el Sol, la Tierra y la Luna. Sin embargo, estos fenómenos no suceden todos los meses porque el plano de la órbita lunar está inclinado unos 5 grados respecto al plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol.

Los eclipses lunares solo pueden producirse cuando la Luna está en fase de luna llena, es decir, cuando se encuentra en dirección opuesta al Sol en el cielo. En ese momento, si los tres cuerpos celestes quedan suficientemente alineados, la Luna puede entrar en la sombra terrestre.

En un eclipse parcial como el del próximo 28 de agosto, solo una parte del disco lunar penetrará en la umbra y aparecerá oscurecida. A diferencia de un eclipse total, no toda la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre. En los eclipses totales, además, el satélite puede adquirir el característico tono rojizo provocado por la dispersión y refracción de la luz en la atmósfera terrestre.

La observación del eclipse podrá realizarse sin protección especial y a simple vista, según el IGN. Además, los eclipses lunares pueden observarse desde una zona mucho más amplia del planeta que los eclipses solares, siempre que sea de noche y la Luna se encuentre sobre el horizonte.