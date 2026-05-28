Tras el éxito de su última visita en noviembre con Encantado de conocerme, Borja Vilaseca volverá a Buenos Aires el próximo 9 de junio de la mano de Mentes Expertas, con una nueva conferencia titulada “Las casualidades no existen”, una propuesta centrada en el autoconocimiento, la conciencia y la comprensión profunda de uno mismo.

La vuelta del autor y conferenciante español llega después de una respuesta muy positiva del público argentino en su anterior paso por la ciudad, donde despertó el interés de miles de asistentes con una conferencia que se convirtió en una invitación directa a mirarse por dentro. Ahora, Borja regresa con una nueva mirada, más profunda y renovada, para seguir acompañando a quienes sienten que conocerse mejor es el primer paso para vivir con más sentido, coherencia y libertad.

Borja Vilaseca Cesc Maymo

Borja Vilaseca es escritor, conferenciante, profesor y divulgador especializado en autoconocimiento, desarrollo personal y transformación de la conciencia. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en habla hispana en este ámbito. Es autor de títulos como Encantado de conocerme, una de sus obras más conocidas, y creador de diversos proyectos educativos vinculados al crecimiento personal, la reflexión crítica y la evolución interior. También es fundador de iniciativas como La Akademia y Kuestiona, enfocadas en acercar el autoconocimiento y la educación consciente a nuevas generaciones y a personas en búsqueda de transformación personal.

Su trabajo combina filosofía práctica, psicología, espiritualidad contemporánea y herramientas de observación interior, con un estilo directo, provocador y cercano que le ha permitido conectar con miles de personas en distintos países. Borja comenzó a escribir muy joven y ha desarrollado una carrera marcada por la divulgación de ideas orientadas a cuestionar creencias, desmontar automatismos y abrir nuevas maneras de entender la vida.

En este nuevo Mentes Expertas, “Las casualidades no existen”, el público podrá adentrarse en una propuesta que invita a mirar la vida desde otro lugar: entender que muchas de las experiencias, vínculos y situaciones que vivimos pueden convertirse en puertas hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. A través de esta reflexión, Borja Vilaseca propone una experiencia orientada al despertar de la conciencia, el cuestionamiento personal y la búsqueda de un sentido más profundo.

Esta cita en Buenos Aires forma parte de la programación de Mentes Expertas, un proyecto internacional de conferencias que acerca al público de habla hispana a algunos de los referentes más influyentes del desarrollo personal, la psicología positiva, la motivación y el bienestar. A través de sus eventos, Mentes Expertas se ha consolidado como una plataforma que conecta a miles de personas con mensajes, herramientas y experiencias capaces de generar reflexión, inspiración y cambio.

La vuelta de Borja Vilaseca a Buenos Aires supone una nueva oportunidad para reencontrarse con una de las figuras más influyentes del autoconocimiento en español, esta vez con una conferencia inédita que promete volver a dejar huella en el público argentino.