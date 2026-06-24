El sector de entretenimiento y medios en Argentina continuará en expansión hacia 2030, impulsado por el crecimiento de los ecosistemas digitales y nuevos modelos de monetización. Así lo revela la encuesta Global Entertainment & Media Outlook 2026-30 que elabora PwC, la cual proyecta la evolución de la industria a nivel global y en distintos mercados.

Según el informe que analiza 12 segmentos del sector en 53 países y territorios, incluido Argentina; a nivel global, el sector alcanzará los u$s 4,2 billones en ingresos en 2030, creciendo a una tasa anual del 3,4% y generando alrededor de u$s 600 billones adicionales de ingresos, debido, principalmente, a la expansión de los ecosistemas digitales.

Ante este contexto, el estudio detalla que la publicidad se posiciona como el principal motor de crecimiento del sector, ya que, a nivel global, el gasto publicitario superó por primera vez el u$s 1 billón en 2025 y se proyecta que alcance los u$s 1,4 billones en 2030, lo que representaría un crecimiento anual del 5,6%.

En Argentina, esta tendencia se refleja en la evolución de la publicidad digital, la cual pasaría de u$s 1178 millones en 2025 a u$s 1735 millones en 2030, lo que representa un incremento acumulado de 47%. “El crecimiento de la industria en Argentina está cada vez más asociado a la evolución de los modelos digitales, donde la publicidad cumple un rol central. La capacidad de entender y segmentar audiencias en tiempo real está transformando la forma en que las compañías generan valor”, señaló Ariel Vidan socio de PwC Argentina y responsable de la industria de Medios y Entretenimientos.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

En tanto, se prevé que el segmento de video OTT (streaming) continúe expandiéndose en los próximos años. En este sentido, a nivel global, se proyecta un crecimiento anual del 6,1%, aunque con una desaceleración en mercados más maduros producto de la saturación de suscripciones y el avance de modelos híbridos.

En Argentina, los ingresos de OTT crecerían de US$1.349 millones en 2025 a u$s 1594 millones en 2030, lo que representa un incremento del 18% y un crecimiento anual del 3,4%, lo que evidencia una expansión sostenida, aunque más moderada en el largo plazo.

Por otra parte, respecto al sector de los videojuegos, se espera que se consoliden como uno de los segmentos digitales con mejor desempeño en el país, con ingresos que crecerían de u$s 426 millones en 2025 a u$s 520 millones en 2030. De igual forma se prevé que el segmento de conectividad también muestre una expansión significativa, con ingresos que aumentarían de u$s 4792 millones a u$s 6026 millones en el mismo período, mostrando un crecimiento del 26%.

En contraste, los formatos tradicionales muestran señales de estabilización, pero continúan perdiendo fuerza, ya que, a nivel global, los ingresos de televisión tradicional registraron una caída del 2,7% en 2025 y podrían continuar cayendo a una tasa anual del -1,1% hasta 2030.

En Argentina, esta tendencia se refleja en una estabilización de los ingresos tanto en televisión como en prensa. La TV tradicional pasaría de u$s 3313 millones en 2025 a u$s 3523 millones en 2030, con un crecimiento anual del 1,2%, mientras que el segmento de prensa se mantendría prácticamente plano, evidenciando una desaceleración luego de años de caída.

Uno de los principales desafíos del mercado local es el desacople entre el crecimiento del consumo digital y la evolución de los ingresos en determinados segmentos. En este sentido, el audio digital muestra tensiones entre crecimiento del consumo y desafíos de monetización, lo que refleja la dificultad de capturar en ingresos el aumento de uso de estos productos.

De igual forma, el informe también destaca el crecimiento de las experiencias en vivo que incluyen, entre otros, cine y música, las cuales crecerían a un ritmo del 5,2% anual, así como la expansión de nuevos segmentos como las apuestas online, cuyos ingresos prácticamente se duplicarían hacia 2030, alcanzando los u$s 119.700 millones a nivel global.

En Argentina, la realidad no es tan diferente, ya que el cine continúa consolidando su crecimiento con ingresos que van desde u$s 218,5 millones en 2025 a u$s 297,7 millones en 2030. Asimismo, se estima que la publicidad en vía pública mantenga una senda de crecimiento moderado en Argentina hacia el final de la década, de igual forma la industria musical.

“En Argentina vemos con claridad que el consumo digital continúa creciendo de forma sostenida, pero el desafío está en traducir ese crecimiento en ingresos. La clave hacia adelante va a estar en desarrollar modelos de monetización más eficientes, que acompañen la evolución de las audiencias y del consumo”, agregó Vidan.