La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) llevó a cabo el Cierre del Ciclo CAMARCO 2025 y la Celebración del Día de la Construcción, un encuentro que reunió a empresarios, autoridades, socios y representantes del sector para compartir logros, reflexionar sobre los desafíos que vienen y brindar por el futuro de la industria.

El evento tuvo lugar el martes 11 de noviembre en el Parque de Innovación, donde se desarrolló también una nueva edición de Experiencia TIIC, la muestra de innovación que presenta las tecnologías y tendencias que están transformando la construcción.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los distintos espacios de la muestra, participar del cóctel de cierre y compartir un brindis por el Día de la Construcción, en un clima de camaradería y optimismo. El encuentro contó con la presencia del Presidente de la Cámara, Ing. Gustavo Weiss, junto a autoridades nacionales, representantes empresariales y miembros de la comunidad de la construcción.

El Día de la Construcción se celebra cada 17 de noviembre, fecha que coincide con el Día Mundial de la Construcción, establecido en recuerdo de la inauguración del Canal de Suez en 1869, una de las grandes obras de ingeniería de la historia moderna.

Con esta actividad, CAMARCO cerró un nuevo año de gestión institucional y de diálogo con los distintos actores que integran el entramado productivo del país, renovando su compromiso con el crecimiento y el fortalecimiento del sector de la construcción argentina.