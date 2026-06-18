Fundación Huésped y Pampa Energía culminaron un proyecto de salud pública orientado a fortalecer la promoción y atención de la salud sexual y reproductiva y la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en los municipios de San Patricio del Chañar, Plaza Huincul y Piedra del Águila en la provincia de Neuquén.

La iniciativa, que demandó 5 meses de trabajo conjunto, es una respuesta directa a una problemática creciente en todo el país: el aumento sostenido de los casos de ITS. De acuerdo con el Boletín N.º 42 de Respuesta al VIH y las ITS en Argentina, la tasa de sífilis pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 por cada 100.000 en 2024. La tendencia continuó en 2025, con 55.183 casos notificados, un 64% más que la mediana del período 2020–2024. Por su parte, se estima que 140.000 personas viven con VIH en el país, con un promedio anual de 6.900 nuevos diagnósticos entre los años 2023–2024, cifra que supera los 6.400 anuales del período 2022–2023 y los 5.300 relevados en el informe anterior.

Ante este escenario, Fundación Huésped diseñó un proyecto promovido por Pampa Energía que contempló etapas de diagnóstico situacional, formación y transferencia de capacidades a los equipos municipales de San Patricio del Chañar, Plaza Huincul y Piedra del Águila para fortalecer el abordaje transversal de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH y otras ITS, una demanda creciente en estas localidades.

Por esto mismo, a lo largo de 5 meses, 90 integrantes de equipos municipales de distintas áreas —personas mayores, discapacidad, género y diversidad, deportes, juventud, y familia y culto— participaron de talleres presenciales y virtuales. En ese espacio pudieron compartir dudas e inquietudes con el equipo de Fundación Huésped, así como planificar estrategias de intervención para sus territorios.

“Nuestro objetivo fue fortalecer a equipos que trabajan cotidianamente con vecinos y vecinas para dar respuesta a esta demanda creciente. Es una situación muy particular que requería una estrategia bien articulada para que la intervención tenga un impacto real en la salud de las personas", explicó Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped. Y agregó: “Para eso nos enfocamos en dejar capacidad instalada para sostener el trabajo de atención a la salud sexual a largo plazo".

Por su parte, Mariana Corti, gerenta de la Fundación y RSE de Pampa Energía, señaló: “Este proyecto fue posible gracias al compromiso de los municipios y sus equipos, que trabajaron codo a codo con nosotros durante estos meses. La articulación entre el sector público y el privado es clave para dar respuesta a las demandas de salud de las comunidades y para que ese trabajo conjunto se sostenga en el tiempo".