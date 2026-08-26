La Cámara Argentina Fintech realizará una nueva edición de Fintech Meetups, su ciclo federal sobre finanzas, tecnología y desarrollo económico. El próximo 27 de agosto, referentes de fintech, bancos, empresas tecnológicas y sector público se reunirán por primera vez en la ciudad de Salta para acercar al NOA algunos de los principales debates que atraviesan al ecosistema financiero.

La agenda estará centrada en tres ejes: la evolución de las formas de pagar, ahorrar e invertir; los cambios tributarios y los desafíos de simplificación; y la prevención del fraude digital y la protección de los usuarios. También se analizará cómo las nuevas expectativas de las personas están impulsando cambios en los productos y servicios financieros.

La apertura contará con palabras de Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech; Raúl Piccolo, vicepresidente de la entidad; y José Ignacio Lupión, ministro de Producción del Gobierno de Salta.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el panel “Redefiniendo cómo pagamos, ahorramos e invertimos”, que reunirá a Ignacio Cicerchia, Líder de Desarrollo de Negocios en Banco Macro; Sergio Ariel Chiossone, CEO de Farmapay; Matías Filippo, Gerente Sr. de Relaciones Gubernamentales Fintech de Mercado Pago; Lucas Sebastián Taborda, Head Regional de Naranja X. Moderado por Facundo Vázquez, secretario de la Cámara Argentina Fintech, el espacio analizará cómo están evolucionando los medios de pago y los servicios financieros frente a los nuevos hábitos y necesidades de los usuarios.

La agenda continuará con el panel “Impuestos, simplificación y futuro: hacia un nuevo sistema tributario”, del que participarán María Mercedes Uldry Fuentes, directora de Rentas de la Provincia de Salta, y Pedro Livio Díaz Yocca, vicepresidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB). Moderado por Raúl Piccolo, vicepresidente de la Cámara Argentina Fintech, el espacio analizará los principales cambios en materia tributaria y los desafíos de simplificación para acompañar el desarrollo de la actividad económica.

Más tarde tendrá lugar la presentación “La carrera hacia el futuro de los pagos”, a cargo de Federico Martinez Tato, Head of Corporate Products, South LAC de Mastercard, que aportará una mirada sobre las principales tendencias y transformaciones que la IA está imprimiendo sobre las formas en las que pagamos.

Por último, el panel “Protección frente al fraude digital: un desafío de colaboración público-privada” reunirá a Pablo Huerta, BISO en PSS, y Sofía Cornejo, fiscal especializada en ciberdelincuencia, bajo la moderación de Marcos Salt, asesor de fraude de la Cámara Argentina Fintech. El espacio abordará las nuevas modalidades de fraude digital, las herramientas disponibles para prevenirlas y los desafíos para fortalecer la protección de los usuarios frente al crecimiento de los servicios financieros digitales.

“La transformación de las finanzas es un proceso que atraviesa a todo el país. Desde la Cámara Argentina Fintech buscamos acercar las principales discusiones de la industria a cada región y conectar a empresas, gobiernos y especialistas para intercambiar experiencias y trabajar sobre los desafíos que tenemos por delante. Llegar por primera vez a Salta es parte de ese objetivo de construir una agenda cada vez más federal”, señaló Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.