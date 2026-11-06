La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) ha concluido su segundo plenario bajo la Presidencia argentina, reuniendo a gobiernos y expertos para fortalecer la educación, el recuerdo y la investigación sobre el Holocausto, así como para profundizar la cooperación con América Latina.

Del 2 al 5 de noviembre, los delegados se centraron en cómo aplicar los conocimientos y recursos de la IHRA en aulas, museos, archivos e instituciones públicas, incluyendo el trabajo sobre el recuerdo del genocidio de los Roma y la lucha contra el antisemitismo.

Argentina es el primer país de América del Sur en ejercer la Presidencia de la IHRA. Bajo el lema «Expandiendo las fronteras de la memoria», la Presidencia argentina se ha enfocado en fortalecer los vínculos entre la IHRA y América Latina, así como en ampliar el acceso a los archivos relacionados con el Holocausto. Asimismo, ha buscado integrar a más países e instituciones de la región en las discusiones sobre la preservación de la memoria histórica y el enfrentamiento al antisemitismo.

La IHRA concluye su segundo plenario en Buenos Aires IHRA

El plenario fue precedido por una conferencia y un diálogo de alto nivel el 1 de noviembre, con la participación de representantes de países latinoamericanos que no forman parte de la IHRA.

«Cuando nos reunimos por primera vez en esta misma ciudad, trazamos una hoja de ruta guiada por la convicción de que la memoria de la Shoá no podía ni debía permanecer confinada a sus fronteras geográficas tradicionales. Argentina tiene la vocación y la responsabilidad de actuar como un puente estratégico entre la Alianza y nuestro continente. Nos enorgullece decir que cumplimos: América Latina está hoy más cerca de la Alianza y esperamos que esta alianza estratégica trascienda nuestra presidencia», declaró el presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin.

En sus palabras de apertura, la Secretaria General de la IHRA, Michaela Küchler, advirtió que las afirmaciones falsas sobre el Holocausto pueden difundirse en internet en cuestión de segundos, mientras que el conocimiento histórico riguroso no siempre llega a quienes lo necesitan. Subrayó que la labor de los delegados y de los países miembros de la IHRA es fundamental para salvaguardar el futuro de la memoria del Holocausto:

«Las personas asesinadas en el Holocausto tenían vidas cuyo significado iba mucho más allá de lo que les hicieron. Familias. Amistades. Creencias. Ambiciones. Días cotidianos. Futuros que esperaban tener. No podían conocernos. Pero nuestras decisiones ayudarán a determinar si las futuras generaciones podrán conocer algo sobre ellos».

Al referirse a la definición práctica de antisemitismo, adoptada hace diez años, el canciller Pablo Quirno afirmó: «La lucha contra el antisemitismo comienza con la valentía de llamarlo por su nombre. Esa claridad debe dar forma a lo que enseñamos».

La IHRA concluye su segundo plenario en Buenos Aires IHRA

La apertura del plenario incluyó una sesión sobre inteligencia artificial (IA) y el recuerdo del Holocausto, que reunió a expertos externos con los delegados de la IHRA. Los debates abarcaron los posibles usos de la IA en la educación y los archivos históricos, así como las interrogantes que plantea para museos y sitios de memoria.

En los distintos Grupos de Trabajo y Comités, los delegados analizaron cómo poner en práctica las recomendaciones de enseñanza de la IHRA, incluyendo enfoques para la enseñanza y representación del genocidio de los Roma. La Presidencia argentina de la IHRA, junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, celebró para los delegados una visita al Sitio de Memoria ESMA - Museo de Sitio.

En la apertura de la sesión plenaria del jueves, el Dr. Robert Williams, asesor de la IHRA, director ejecutivo y titular de la Cátedra Finci-Viterbi en la USC Shoah Foundation, destacó el papel que desempeña la protección de los hechos históricos en la construcción de democracias sólidas:

«Un régimen que reescribe continuamente el pasado hace algo más que mentir sobre los hechos: destruye el terreno sobre el cual los ciudadanos se forman opiniones y exigen rendición de cuentas a sus funcionarios. Cuando las murallas entre el hecho y la ficción se derrumban, los ciudadanos se vuelven cínicos, y el cinismo engendra apatía y monstruos».

La sesión plenaria principal incluyó presentaciones sobre dos proyectos liderados por la Presidencia argentina: «Preservación y acceso a los archivos relacionados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial» y «América Latina y la Shoá: Memoria, presente y futuro».

El proyecto archivístico se basa en los esfuerzos realizados por Argentina desde los años noventa para desclasificar documentos relacionados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, comenzando con los acervos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Por su parte, «América Latina y la Shoá: Memoria, presente y futuro» estuvo precedido por una serie de seminarios web que reunieron a expertos regionales e internacionales para explorar las experiencias latinoamericanas en materia de recuerdo, investigación y educación sobre el Holocausto.

En el plenario de Buenos Aires, los delegados evaluaron además los avances logrados de cara a la Estrategia de la IHRA 2027-2032. La estrategia, que contribuirá a definir las prioridades y alianzas futuras, se encuentra actualmente en desarrollo con miras a su adopción definitiva a principios de 2027.

El Plenario en Buenos Aires confirmó la Presidencia de Austria de la IHRA para el año 2028.

El viernes 6 de noviembre, tras la conclusión del Plenario, la Presidencia argentina de la IHRA y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación llevarán a cabo un encuentro internacional sobre el genocidio de los Roma. La jornada reunirá perspectivas de Europa y América para analizar cómo las comunidades Roma, educadores, investigadores e instituciones públicas pueden fortalecer la enseñanza, el recuerdo y la preservación de la historia de la comunidad Roma.

Argentina ejercerá la Presidencia de la IHRA hasta el 1 de marzo de 2027, fecha en la que Francia asumirá el cargo.