¿Quién se va a llevar el millón y medio de dólares de Loto Plus? En pocos días esta iniciativa histórica de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) va a tener uno o más ganadores del Gran Sorteo Especial.

La respuesta llegará este sábado 7 de noviembre a las 22, cuando en la habitual transmisión se develen los 6 números de la modalidad Sale o Sale, que tiene un pozo asegurado de un millón y medio de dólares, libre de impuestos y deducciones.

Quienes conocen el mundo de los juegos lotéricos saben que las grandes oportunidades aparecen pocas veces en el año y que Loto Plus viene siendo el juego estrella de 2026, con más de 30 mil millones de pesos entregados en premios y el pozo más grande del país.

Loto Plus Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

Por eso, la fecha del 7 de noviembre está resaltada en el calendario de miles de argentinos que no se quieren perder uno de los principales eventos del año para el mercado de loterías y juegos de azar del país.

Según explicaron en LOTBA, es la primera vez que este juego tendrá un pozo en modalidad Sale o Sale de 1.500.000 dólares, que se entragará sí o sí sea cual sea el resultado del sorteo.

Esto significa que uno o varios apostadores van a repartirse el premio millonario, que se pagará en pesos al tipo de cambio oficial vigente en el cierre de la jornada del 6 de noviembre.

Loto Plus Lotería de la Ciudad de Buenos Aires

Para participar hay que acercarse a cualquier agencia oficial de Lotería habilitada en el país o ingresar en lotba.bet.ar desde la Ciudad de Buenos Aires. El ticket tiene un costo de $5 mil pesos y, al igual que en el formato tradicional, se eligen seis números del 00 al 45 y un número plus del 0 al 9. Hay tiempo hasta el sábado 7 de noviembre a las 22 horas.

Además, como en cada sorteo, el ticket es válido para las cuatro modalidades del juego, con sus respectivos pozos acumulados, que representan cuatro oportunidades de ganar.

Mientras tanto, Loto Plus se sigue sorteando todos los miércoles y sábados, ahora con un pozo acumulado de más de 29 mil millones de pesos, por lejos el más grande del país.

Las bases y condiciones pueden consultarse en https://loto.loteriadelaciudad.gob.ar/ y su venta está prohibida para menores de 18 años.