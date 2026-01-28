En el marco del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el Instituto Universitario Isaac Abarbanel inauguró el Centro de Excelencia Jean Monnet “René Cassin”, un nuevo espacio académico dedicado al estudio de la memoria del Holocausto, la prevención del antisemitismo y el desarrollo de políticas de derechos humanos.

La iniciativa se desarrolla dentro del programa Erasmus+ de la Unión Europea y busca articular investigación, formación especializada y cooperación internacional, con foco en su proyección en América Latina. El Centro analizará las políticas europeas vinculadas a memoria histórica, lucha contra el antisemitismo y derechos fundamentales, y promoverá trabajos interdisciplinarios, seminarios, debates académicos y publicaciones especializadas.

Entre los proyectos previstos para los próximos dos años figuran la creación de una Red Internacional de Universidades que trabajan la temática, la organización de conferencias internacionales en el marco de la presidencia argentina de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto), el dictado de cursos y diplomaturas y la publicación de cuatro libros académicos.

El acto tuvo lugar en el Salón Auditorio del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), en la Cancillería argentina. Participaron la embajadora Fabiana Loguzzo, representante especial de la Argentina ante la IHRA; el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, Ariel Stofenmacher; y Eran Nagan, encargado de negocios ad interim de la Delegación de la Unión Europea en el país. La presentación institucional estuvo a cargo de Agustín Ulanovsky, director del Centro.

El equipo de investigadores del Centro está integrado además por Hernán Najenson, Silvina Chemen, Pamela Malewicz, Natalia Montesano, Cecilia Denot y Flavia Vaccarezza.

El encuentro reunió a diplomáticos argentinos y europeos, funcionarios nacionales, autoridades universitarias, representantes de universidades privadas, miembros de la Iglesia y referentes de organizaciones sociales y del ámbito académico. Entre los asistentes estuvieron Agustín Caulo, subsecretario de Culto y Civilización de la Cancillería, Francisco Piñon, Secretario ejecutivo de la RUC, Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y autoridades de universidades privadas.

La IHRA fue creada en el año 2000 en Foro Internacional del Holocausto en Estocolmo y reúne a gobiernos de distintos países para fortalecer la educación, la investigación y la memoria de la Shoa. La Argentina es miembro desde su origen y actualmente el primer país de América Latina en presidir esta alianza internacional