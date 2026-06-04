Schneider presentó una nueva campaña vinculada a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026 y propuso un nombre para identificar a los fanáticos que acompañan al equipo en cada competencia internacional. Bajo el concepto de “La Plaga”, la marca reversionó una tradicional canción de cancha con el objetivo de darle una identidad propia a la hinchada argentina durante la Copa del Mundo.

La iniciativa parte de una idea arraigada en la cultura futbolera local: la mayoría de las grandes hinchadas de los clubes argentinos cuenta con una denominación que las distingue. Entre ellas aparecen nombres históricos como La 12, Los Borrachos del Tablón, La Guardia Imperial o La Butteler.

En ese contexto, Schneider planteó que la hinchada de la Selección también puede tener una identidad propia. Así nació “La Plaga”, un concepto inspirado en la definición de “aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie”, una descripción que la marca asocia con la capacidad de los argentinos para reunirse y acompañar al seleccionado en cualquier lugar del mundo.

La campaña busca reflejar la presencia constante de los hinchas argentinos en los grandes eventos deportivos y, especialmente, en las citas mundialistas, donde miles de fanáticos suelen viajar para seguir al equipo nacional.

“Hay algo que nos caracteriza a los hinchas argentinos y es que estamos en todos lados, más aún cuando juega la Selección Argentina. Con Schneider como aliado de esos encuentros, celebramos y potenciamos esa pasión que aparece en cualquier rincón del mundo”, afirmó Matías Canzani, gerente de Marketing de Cervezas de CCU.

El ejecutivo agregó: “Por eso nace ‘La Plaga’, un concepto que busca representar esa energía colectiva que se genera alrededor del Mundial y que convierte a los argentinos en protagonistas dentro y fuera de la cancha”.

La acción forma parte de la relación que Schneider mantiene con la Selección Argentina desde 2019. Durante ese período, la marca acompañó distintas etapas del equipo nacional y estuvo presente en competencias que marcaron el ciclo más exitoso de los últimos años, entre ellas la Copa América de Brasil 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Según la compañía, la nueva propuesta apunta a consolidar ese vínculo con los fanáticos y reforzar la asociación de la marca con la pasión que despierta la camiseta argentina.

La campaña también pone el foco en las reuniones, los rituales y las expresiones populares que acompañan cada partido de la Selección. En ese sentido, “La Plaga” busca convertirse en una representación simbólica de los miles de argentinos que se reúnen para alentar al equipo, tanto en los estadios como frente a una pantalla.

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Schneider apuesta a que el nuevo apodo gane espacio entre los hinchas y se transforme en una forma de identificar a una afición que, históricamente, se caracterizó por su presencia masiva y su capacidad de movilización en cualquier rincón del planeta.