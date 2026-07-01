Grupo Bind anunció la designación de Marcela Fernie como la nueva Chief Executive Officer (CEO) de la compañía, cargo que asumió el 1° de julio de 2026.

Con más de 30 años de experiencia en la industria financiera, tecnológica y de medios de pago, Fernie liderará la próxima etapa del Grupo, con foco en la consolidación de su ecosistema de negocios, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones para empresas e instituciones.

Licenciada en Economía por la Universidad Católica Argentina, Marcela Fernie es reconocida como una de las referentes en transformación digital de la banca argentina. Su trayectoria se caracteriza por impulsar modelos de trabajo donde Producto, Tecnología, Marketing y Operaciones comparten objetivos de negocio, entendiendo que la tecnología solo genera valor cuando responde a una estrategia comercial y mejora de forma concreta la experiencia de los clientes.

En Banco Galicia, donde se desempeñó como Managing Director de Productos y Tecnología y miembro del Comité Ejecutivo, lideró procesos complejos de modernización con foco siempre en el cliente.

Antes, dejó huella en Banelco y Citibank donde ocupó cargos ejecutivos en áreas comerciales, de banca minorista y marketing, impulsando cambios que van más allá de lo tecnológico. A lo largo de su carrera también integró los directorios de MODO y GIRE y ejerció la presidencia de COELSA, contribuyendo ampliamente al desarrollo del ecosistema financiero argentino.

“Es un honor incorporarme a Grupo Bind, una empresa que ha construido una trayectoria sólida basada en la innovación, la cercanía con sus clientes y la capacidad de anticiparse a las transformaciones del mercado. Mi desafío será trabajar junto al Directorio y a todo el equipo para fortalecer el ecosistema de negocios, impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y seguir desarrollando soluciones innovadoras que generen valor para nuestros clientes y aliados estratégicos”, señaló Marcela Fernie, CEO de Grupo Bind.

La incorporación de Fernie se produce en un contexto de transformación del sector financiero impulsada por la digitalización, la expansión de los ecosistemas de servicios financieros y la adopción de nuevas tecnologías. En este escenario, Grupo Bind continuará fortaleciendo las sinergias entre las compañías que integran el Grupo, acelerando el desarrollo de nuevas capacidades y ampliando su propuesta de valor para el mercado.

Por su parte, Carlota Durst de Meta, Presidenta Honoraria y accionista de Grupo Bind, afirmó: “Como mujer que tuvo el honor y la responsabilidad de presidir este Grupo durante 25 años, me llena de un profundo orgullo y emoción ver que hoy es una mujer de la talla de Marcela quien asume el liderazgo ejecutivo de nuestra organización. Marcela cuenta con todo mi apoyo, mi confianza y mi experiencia para encarar este gran desafío. Su incorporación marca un hito en nuestra historia y refuerza nuestro compromiso con la excelencia y la diversidad en la conducción de nuestros negocios”.

Andrés Meta, actual CEO y accionista de Grupo BIND, continuará participando activamente en la definición estratégica y el desarrollo de los negocios del Grupo. En ese marco, señaló: “Mi compromiso con BIND y con este proyecto sigue intacto. Voy a continuar involucrado en el negocio, en la estrategia y en los temas clave del día a día, acompañando de cerca a Marcela en esta transición. Su llegada abre una nueva etapa para el Grupo, con la oportunidad de seguir creciendo, poniendo al cliente en el centro y potenciando aquello que nos define”.

Con más de 50 años de trayectoria, Grupo Bind es uno de los principales ecosistemas financieros de Argentina, integrado por empresas que brindan soluciones bancarias, tecnológicas, de inversión y servicios financieros para empresas y organizaciones.