El fútbol europeo atraviesa una etapa en la que el crecimiento internacional ya no depende solamente de la popularidad de sus clubes y de sus principales figuras. Las grandes ligas buscan ampliar sus audiencias, desarrollar nuevos negocios y adaptar sus contenidos a mercados en los que todavía existe margen para crecer.

En ese escenario, la Serie A italiana comenzó a analizar nuevas oportunidades de expansión fuera de Italia. Asia y Latinoamérica aparecen entre los principales focos de una estrategia que también contempla mercados como India, China, Medio Oriente y Estados Unidos.

En ese proceso, Leandro Petersen, exdirector comercial y de marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mantuvo una reunión en Milán con Luigi De Siervo, presidente de la Serie A, para analizar oportunidades de trabajo conjunto vinculadas con la expansión internacional de la liga.

El encuentro se conoció a partir de imágenes publicadas por Petersen en sus redes sociales. Allí, el ejecutivo argentino dio algunos detalles sobre las conversaciones y anticipó su participación en esta nueva etapa.

“En Milán tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la Serie A, analizando oportunidades para trabajar en conjunto en la expansión global de la liga italiana”, señaló Petersen.

Serie A: Asia y Latinoamérica, entre los mercados estratégicos

El proyecto que analiza la Serie A apunta a fortalecer su presencia en distintos mercados internacionales. India, China, Medio Oriente, Estados Unidos y Latinoamérica forman parte del mapa, con Asia y América Latina señalados como dos de los principales focos iniciales.

La estrategia contempla distintas áreas de desarrollo comercial y de contenidos. Entre ellas aparecen la incorporación de nuevos patrocinadores, la generación de contenidos específicos para cada mercado, el crecimiento de las audiencias digitales y de las redes sociales, el comercio electrónico y nuevas iniciativas comerciales vinculadas con la liga .

La intención es ampliar la cantidad de seguidores, pero también construir una presencia sostenida de la Serie A en esos mercados y generar nuevas oportunidades alrededor de la competición.

Durante la reunión en Milán, Petersen y De Siervo también analizaron el crecimiento de la industria deportiva y los desafíos que enfrenta el fútbol italiano para ganar mayor presencia internacional.

“Será un enorme privilegio y un gran desafío para mí ayudarlos en este proceso”, agregó el ejecutivo argentino.

Por qué la Serie A mira la experiencia de Petersen

El interés en Petersen está relacionado con su experiencia durante los nueve años en los que estuvo al frente del área Comercial y de Marketing de la AFA.

Durante ese período, el trabajo estuvo vinculado con la expansión internacional de la marca AFA, la apertura de nuevos mercados, la incorporación de patrocinadores internacionales, el desarrollo de contenidos y plataformas digitales, el crecimiento de las redes sociales y nuevas iniciativas de e-commerce y negocios alrededor de la Selección Argentina.

Ese recorrido es uno de los antecedentes que aparecen detrás del acercamiento con la Serie A, que busca aprovechar parte de ese conocimiento para desarrollar una estrategia adaptada a las necesidades del fútbol italiano.

Petersen comenzó recientemente una nueva etapa profesional con TAI, su agencia enfocada en proyectos vinculados con deporte, entretenimiento, marcas y negocios. En el proyecto con la Serie A, el foco está puesto particularmente en su experiencia y en el trabajo desarrollado durante su etapa en la AFA.

Serie A: el desafío frente a la Premier League y LaLiga

La estrategia de expansión internacional de la Serie A se desarrolla en un mercado en el que las principales ligas europeas compiten también por audiencias, patrocinadores y nuevos negocios.

La Premier League inglesa y LaLiga española desarrollaron durante los últimos años estrategias comerciales y de marketing orientadas a distintas regiones del mundo, con contenidos, acuerdos con patrocinadores, activaciones y eventos destinados a fortalecer su relación con las audiencias internacionales.

La Serie A mantiene un fuerte reconocimiento histórico y reúne a clubes de gran repercusión internacional. El desafío que plantea esta nueva estrategia es aprovechar ese reconocimiento para ampliar su alcance comercial y fortalecer su presencia como marca en otros mercados.

El modelo de referencia también excede al fútbol. La NBA aparece como un caso de expansión internacional de una competición deportiva mediante contenidos adaptados a distintos países, acuerdos con marcas, productos, experiencias y comercio electrónico.

La intención es trasladar parte de esa lógica al fútbol italiano, utilizando el reconocimiento que ya tiene la Serie A para desarrollar nuevas audiencias y oportunidades comerciales.