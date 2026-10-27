La salsa mantiene su lugar en los escenarios internacionales a través de artistas que lograron trascender generaciones y fronteras. Entre ellos, Marc Anthony volverá a presentarse en Buenos Aires con un repertorio que reúne algunos de los éxitos más reconocidos del género y una trayectoria de más de tres décadas.

El cantante puertorriqueño-estadounidense ofrecerá dos recitales en el Movistar Arena, el 28 y el 29 de octubre. La primera fecha ya tiene las localidades agotadas, mientras que las entradas para el segundo show se encuentran a la venta.

Marc Anthony en el Movistar Arena: cómo comprar entradas para el 29 de octubre

Los tickets para el recital del jueves 29 de octubre están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. La presentación del miércoles 28, en cambio, ya no cuenta con localidades disponibles.

Los tickets para el recital del jueves 29 de octubre están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. Fenix Entertainment

Los conciertos son producidos por Fenix Entertainment. Además, la organización informó que hay una promoción de tres cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Nación.

Marc Anthony: una carrera de más de tres décadas

Nacido en Nueva York, hijo de padres puertorriqueños, Marco Antonio Muñiz —conocido artísticamente como Marc Anthony— construyó una carrera que lo convirtió en una de las principales figuras internacionales de la salsa.

El cantante cuenta con tres récords Guinness, decenas de certificaciones de oro y platino y 108 canciones que alcanzaron el primer puesto en rankings de Billboard.

Su trayectoria también se extendió al cine, con participaciones en películas como In the Heights, Man on Fire y El Cantante. Además, fundó Magnus, una compañía dedicada a la representación de artistas latinos.

Marc Anthony construyó una carrera que lo convirtió en una de las principales figuras internacionales de la salsa. UPI

A lo largo de su carrera colaboró con músicos de distintos géneros, entre ellos Maluma, Carlos Vives, Romeo Santos, Pitbull, Laura Pausini, Juan Gabriel, Ángela Aguilar y Gente de Zona . En 2023 ingresó al Paseo de la Fama de Hollywood.

Marc Anthony y su vínculo con el público argentino

El regreso a Buenos Aires se suma a una serie de visitas que, de acuerdo con la productora, ya suma ocho presentaciones oficiales en el país.

Los dos recitales en el Movistar Arena combinarán canciones de distintas etapas de su carrera, con clásicos de la salsa y otros éxitos de su repertorio. La convocatoria de la primera fecha, que agotó sus localidades, anticipa una nueva presentación ante el público argentino.

Con más de 30 años de trayectoria, Marc Anthony mantiene una presencia destacada en la música latina y continúa con sus giras internacionales.