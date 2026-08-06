La relación entre China y América Latina continúa generando señales políticas y diplomáticas de relevancia. En ese marco, una distinción otorgada en Asia Central volvió a poner el foco sobre los vínculos construidos entre Buenos Aires y Beijing durante las últimas décadas.

El exembajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, fue distinguido con el reconocimiento internacional “Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda” (Silk Road Friendship Ambassador), una de las principales distinciones vinculadas a la promoción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative), el programa de cooperación internacional impulsado por el presidente chino Xi Jinping desde 2013.

La ceremonia se realizó en Bishkek, capital de Kirguistán, en el marco de las actividades internacionales vinculadas a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), espacio de concertación política, económica y de seguridad de Eurasia cuya presidencia pro témpore ejerce actualmente ese país.

La distinción fue otorgada por el China International Culture Exchange Center (CICEC), junto con Global People Magazine, publicación del Diario del Pueblo, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de China.

Un reconocimiento vinculado a la relación entre Argentina y China

Según destacaron los organizadores, el reconocimiento pone en valor una trayectoria de más de dos décadas dedicada al estudio de China y al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, tanto desde el ámbito académico como desde la actividad diplomática.

Entre los fundamentos mencionados figura especialmente la gestión de Vaca Narvaja como embajador argentino en Beijing, período durante el cual Argentina se incorporó oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Posteriormente, ambos gobiernos suscribieron el Plan de Cooperación para la Implementación Conjunta de la Franja y la Ruta, considerado uno de los principales instrumentos de planificación estratégica de la relación bilateral.

Ese acuerdo contempla áreas de cooperación como infraestructura, logística, energía, minería, economía del conocimiento, innovación tecnológica, cooperación espacial, investigación científica, educación y desarrollo productivo.

Los organizadores también destacaron las publicaciones académicas del exembajador, así como su trabajo orientado a promover el diálogo entre Argentina y China y la vinculación entre América Latina y Eurasia.

Qué es la Iniciativa de la Franja y la Ruta

La Iniciativa de la Franja y la Ruta fue lanzada por China en 2013 y actualmente reúne a más de 140 países.

Se trata de una plataforma de cooperación internacional que impulsa proyectos vinculados a infraestructura, transporte, energía, conectividad, innovación tecnológica, inteligencia artificial, investigación científica, educación, intercambio cultural y desarrollo sostenible.

De acuerdo con la información difundida durante la ceremonia, la incorporación de Argentina a esta iniciativa abrió nuevas posibilidades de cooperación en materia de inversiones, financiamiento de infraestructura, transferencia tecnológica, transición energética y fortalecimiento de capacidades productivas.

El mensaje de Vaca Narvaja

Durante su discurso de aceptación, Vaca Narvaja sostuvo que la Iniciativa de la Franja y la Ruta representa “mucho más que un programa de infraestructura” y la definió como “una nueva manera de pensar el desarrollo”.

Además, afirmó que, en un escenario internacional atravesado por la inteligencia artificial, la transición energética, el cambio climático y las transformaciones tecnológicas, la Franja y la Ruta “se ha consolidado como un verdadero modelo de cooperación internacional y un faro para los países del Sur Global”.

En la parte final de su intervención, el exembajador se refirió a los desafíos globales que enfrentan los países durante el siglo XXI y sostuvo: “La inteligencia artificial, la transición energética, la salud global, la seguridad alimentaria, la preservación del ambiente y la cooperación científica constituyen bienes públicos globales cuyo desarrollo y gobernanza solo serán posibles mediante el esfuerzo compartido de todas las naciones. Allí reside uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo”.

Una ceremonia con significado geopolítico

La elección de Kirguistán como sede de la entrega también fue destacada por los organizadores debido a su valor simbólico. Eurasia fue el escenario donde Xi Jinping presentó hace trece años la propuesta que dio origen a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, convertida con el tiempo en uno de los principales programas internacionales impulsados por China.

La quinta edición del reconocimiento “Embajador de la Amistad de la Ruta de la Seda” está destinada a personalidades extranjeras que, según sus organizadores, realizaron aportes significativos al fortalecimiento de los vínculos con China y a la promoción de la cooperación internacional.

Tras concluir su misión diplomática, Vaca Narvaja continuó vinculado a temas relacionados con China desde ámbitos académicos, culturales y de cooperación económica, participando en centros de estudios, universidades, conferencias internacionales e iniciativas orientadas a fortalecer los lazos entre Argentina, China y América Latina.

Según los impulsores de la distinción, el reconocimiento constituye además una señal sobre la importancia que Beijing asigna a la continuidad de relaciones estratégicas de largo plazo y a la construcción de vínculos sustentados en la confianza mutua, más allá de los cambios políticos y de gobierno.