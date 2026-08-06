Los equipos de arqueólogos que trabajan en las célebres ruinas chinas de Sanxingdui descubrieron un “taller” de elaboración de objetos con piedra y jade que funcionó hace más de 3.400 años y donde probablemente se fabricaron los muchos tesoros encontrados en el yacimiento.

El hallazgo, reportado por la agencia oficial Xinhua, se encuentra un kilómetro al norte de la zona de hoyos de sacrificio de Sanxingdui, un importante sitio histórico ubicado en la provincia central de Sichuan donde hasta la fecha se han desenterrado más de 60.000 reliquias culturales.

Piedras preciosas. Fuente: Bing AI.

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Los tesoros hallados en las ruinas chinas de Sanxingdui

Jade y piedras en bruto, piezas terminadas o fragmentos son algunos de los objetos recuperados en el “taller”, lo que según los expertos sugiere la existencia de una cadena de artesanía relativamente completa.

“Este descubrimiento arroja luz sobre muchos misterios, como el origen de las grandes cantidades de jade y piedra encontrados en Sanxingdui, las técnicas artesanales, los procesos de producción y las formas de distribución que utilizaban”, afirmó el jefe de la excavación, Ran Honglin.

Piezas de alfarería, jade y piedra. Fuente: Bing AI.

En los últimos dos años se han identificado en las ruinas -que abarcan doce kilómetros cuadrados- más de 400 áreas que incluyen cimientos altos, antiguas hogueras, lugares de procesamiento y zanjas para las cenizas, así como unos 4.000 artefactos entre los que destacan piezas de alfarería, jade y piedra.

Las ruinas de Sanxingdui, descubiertas en los años 20 del siglo pasado y consideradas uno de los grandes hallazgos arqueológicos de esta era, se extienden en un área de doce kilómetros cuadrados en la cuenca del río Yangtze.

Los arqueólogos aseguran que las excavaciones en este lugar permitirán profundizar en el conocimiento sobre el enigmático Reino Shu, que se remonta entre 4.500 y 3.000 años atrás.

Fuente: EFE.

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