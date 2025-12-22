El economista y creador de contenido Lucas Abriata presenta Carbriata Concours, un evento inédito en la Argentina que propone una nueva forma de vivir la pasión por los autos.

La cita será el 7 de marzo en el Autódromo de Dolores, con la participación de más de 200 autos icónicos de todas las épocas y categorías. Habrá autos de rally, clásicos históricos, deportivos, exóticos, modernos y de carrera.

El evento no se limitará a la exhibición, cada vehículo desfilará de a uno por un tramo de 700 metros de pista, permitiendo apreciarlos en detalle, en acción y en vivo.

A diferencia de los encuentros tradicionales en donde los autos permanecen estáticos, Carbriata Concours suma el movimiento como eje central de la experiencia.

El desfile se realizará sin cronómetro ni competencia. No hay ganadores ni tiempos que batir: el foco está puesto en el show, la experiencia y el disfrute del público, que podrá ver y escuchar cada auto como pocas veces sucede en el país.

Además del desfile en pista, el evento contará con food trucks para acompañar la jornada y música jazz en vivo, como si fuera un lobby de Gran Turismo, completando una propuesta que cruza motor, estética y entretenimiento.

Carbriata Concours contará también con el acompañamiento de las marcas más importantes de la Argentina. Un evento diferente, donde los autos se mueven, suenan y se viven.