La vitivinicultura argentina amplió en los últimos años su exploración de los viñedos de altura, donde las condiciones climáticas y las características del suelo permiten obtener vinos con perfiles diferenciados. En el norte del país, la actividad se extiende más allá de los tradicionales centros productivos de Salta y suma nuevas experiencias en territorios de Catamarca.

En ese recorrido, una bodega con una larga trayectoria en los Valles Calchaquíes presentó una nueva línea de vinos que reúne dos tintos elaborados en Chañar Punco y un Torrontés de Cafayate. La propuesta también incorpora una novedad para la empresa: su primer vino naranjo.

Se trata de El Último Tramo, la nueva marca de Bodega El Esteco , que busca profundizar el trabajo en los viñedos de altura y ampliar su oferta dentro del segmento premium. La línea está integrada por un Malbec, un Cabernet Sauvignon y un Naranjo de Torrontés.

El Esteco busca ampliar su oferta dentro del segmento premium.

El Esteco apuesta por los vinos de altura de Catamarca

El lanzamiento vincula dos zonas productivas de los Valles Calchaquíes. Por un lado, Cafayate, en Salta, donde la bodega construyó su trayectoria. Por otro, Chañar Punco, en Catamarca, donde cuenta con viñedos y una instalación propia para elaborar vinos.

La región de Cafayate, ideal para producir vinos de altura en Salta

La bodega salteña tiene 760 hectáreas cultivadas en la región y una trayectoria asociada a la viticultura de altura. En Chañar Punco, situado a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar y rodeado por las sierras de Quilmes, las condiciones climáticas y geológicas ofrecen características particulares para la producción de uvas.

Las temperaturas extremas, la marcada amplitud térmica y los suelos pobres, rocosos y de origen aluvial conforman el entorno en el que se desarrollan los viñedos. Según la empresa, esas condiciones favorecen la concentración de las uvas y permiten conservar la frescura y la expresión varietal.

La nueva línea toma su nombre de ese recorrido entre ambas localidades. Victoria Azuaga Lombardo, brand manager de El Esteco, explicó que el proyecto representa «el pasaje final y el descubrimiento que une la historia de la bodega en Cafayate (Salta) con la fuerza ancestral de Chañar Punco (Catamarca)».

La ejecutiva agregó que el nombre alude a «un tramo final que no marca el cierre de un recorrido, sino el principio de una nueva historia».

El Último Tramo: tres vinos y un primer naranjo

La nueva línea reúne dos vinos tintos elaborados con uvas de Chañar Punco y un Torrontés de Cafayate. Las tres etiquetas fueron desarrolladas bajo la dirección del enólogo Claudio Maza y el equipo agronómico de la bodega, con una propuesta que, según la compañía, prioriza la mínima intervención y la expresión de cada variedad.

El Último Tramo Malbec

Chañar Punco · 100% Malbec

El enólogo destacó su perfil de fruta roja fresca y acidez. La bodega le atribuyó un potencial de guarda de cinco años.

El Último Tramo Cabernet Sauvignon

Chañar Punco · 100% Cabernet Sauvignon

Según Maza, el vino expresa la tipicidad de los Cabernet del norte argentino. Su potencial de guarda estimado es de cinco años.

El Último Tramo Naranjo de Torrontés

Primero de la bodega

Valles Calchaquíes · 100% Torrontés

Es el primer vino naranjo elaborado por El Esteco. Tiene un potencial de guarda de cuatro años.

El naranjo constituye la principal novedad del lanzamiento. A diferencia de los blancos tradicionales, su elaboración contempla el contacto del mosto con las pieles de las uvas durante un período prolongado.

“Las elaboraciones son sencillas: mantenemos el contacto con las pieles alrededor de cinco meses con poco movimiento para evitar la sobreextracción”, explicó Maza. El procedimiento, detalló, permite obtener textura y un perfil aromático con notas de hierbas secas y cítricos, especialmente de cáscara y aceites de naranja.

En cuanto a los tintos, el Malbec se caracteriza, según el enólogo, por la presencia de fruta roja fresca y una buena acidez. El Cabernet Sauvignon, en tanto, busca expresar las características de la variedad en los viñedos del norte argentino.

Una nueva línea dentro del portfolio de El Esteco

El Último Tramo se incorpora al portfolio de alta gama de la bodega, que incluye etiquetas como Altimus, Fincas Notables, Old Vines y Blend de Extremos.

La propuesta amplía el trabajo de exploración de la compañía en los distintos terroirs de los Valles Calchaquíes, tanto por la incorporación de viñedos de Catamarca como por la elaboración de un vino con un método que hasta ahora no formaba parte de su producción.

Para Maza, el proyecto también permite mostrar el trabajo que la bodega desarrolla en Chañar Punco y el potencial que atribuye a esa zona vitivinícola.

Los tres vinos de El Último Tramo ya se encuentran disponibles en las principales vinotecas del país y en la tienda online oficial de la bodega. La empresa no informó en la gacetilla los precios de cada etiqueta, aunque señaló que se ubican dentro del segmento premium.