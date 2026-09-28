Las empresas de consumo masivo mantienen un vínculo cotidiano con millones de personas y, a través de sus operaciones, también se relacionan con las comunidades en las que están presentes. En ese marco, las iniciativas de inclusión, asistencia social y cuidado ambiental forman parte de las acciones que distintas compañías incorporan a sus estrategias institucionales.

Coto avanzó en esa dirección durante 2026, con una agenda que combina el trabajo con organizaciones sociales, la incorporación de medidas de accesibilidad en sus supermerca dos y la promoción de hábitos de consumo responsable. Entre las novedades, la cadena realizó su primer voluntariado corporativo junto al Banco de Alimentos Buenos Aires y comenzó a ofrecer bolsas compostables en sucursales de la Ciudad de Buenos Aires.

Las iniciativas forman parte de una estrategia impulsada por el área de Relaciones Institucionales de la compañía, que busca ampliar los vínculos con organizaciones y promover la participación de sus propios colaboradores.

Coto y su estrategia de compromiso social: más vínculos con organizaciones

Durante el primer semestre de 2026, Coto profundizó su relación con instituciones vinculadas con la educación, la salud, la asistencia social y el desarrollo comunitario. El trabajo incluyó encuentros y visitas a organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, el Área Metropolitana y distintas provincias, entre ellas localidades del litoral argentino.

El objetivo de estas actividades fue conocer los proyectos de cada institución, intercambiar experiencias y explorar nuevas oportunidades de colaboración. Según la compañía, el contacto directo permite identificar las necesidades de cada comunidad y fortalecer los vínculos a largo plazo.

La estrategia se apoya en el trabajo de Relaciones Institucionales, un área que busca complementar la actividad comercial con acciones de participación y cooperación con distintos actores sociales.

Voluntariado corporativo de Coto: la alianza con el Banco de Alimentos

Uno de los principales hitos de la agenda institucional fue la realización del primer voluntariado corporativo de Coto, en conjunto con el Banco de Alimentos Buenos Aires.

La jornada convocó a colaboradores del Departamento de Marketing, que participaron de actividades destinadas a acompañar el trabajo de la organización, que asiste a cientos de comedores y entidades sociales.

La iniciativa también incluyó la donación de dos camiones con toneladas de mercadería para contribuir a los desayunos y las meriendas que reciben las organizaciones vinculadas con el Banco de Alimentos.

La actividad incorporó así una nueva modalidad de participación de los empleados en las acciones sociales de la compañía, con una experiencia de trabajo directo junto a una organización dedicada a la asistencia alimentaria.

Accesibilidad en los supermercados Coto: cómo funciona la Hora Silenciosa

La accesibilidad es otro de los ejes de la agenda institucional de Coto. En los últimos años, la empresa incorporó herramientas y medidas para facilitar la experiencia de compra de personas con distintas necesidades.

Entre ellas se encuentra la Hora Silenciosa, una iniciativa que establece franjas horarias con estímulos sensoriales reducidos en los supermercados. La propuesta está destinada a personas con condición del espectro autista, hipersensibilidad sensorial y otras necesidades específicas.

La medida busca ofrecer un entorno de compra más cómodo, mediante la reducción de determinados estímulos que pueden resultar difíciles de procesar para algunos clientes.

La compañía también señaló que continúa trabajando en nuevas soluciones para facilitar la comunicación y promover la autonomía de quienes concurren a sus establecimientos. La intención es avanzar hacia espacios que permitan a cada persona desenvolverse con mayor comodidad e independencia.

Bolsas compostables en Coto: la iniciativa para promover el consumo responsable

La agenda de la compañía también sumó medidas relacionadas con el cuidado ambiental. En julio, Coto comenzó a incorporar bolsas compostables en las líneas de cajas de sus sucursales de la Ciudad de Buenos Aires.

Las bolsas están elaboradas con biomateriales de origen vegetal y cuentan con certificación. La propuesta ofrece una alternativa para los clientes que necesitan una bolsa al momento de realizar sus compras.

La iniciativa se complementa con la promoción del uso de bolsas reutilizables, que la empresa plantea como la principal opción para reducir la generación de residuos.

De esta manera, la compañía incorporó una nueva medida a sus acciones vinculadas con el consumo responsable, en paralelo con las iniciativas de inclusión y asistencia social.

Relaciones Institucionales de Coto: una agenda que integra a clientes y comunidades

Las acciones desarrolladas durante 2026 forman parte de una estrategia que busca ampliar la participación de Coto en las comunidades donde opera. La agenda incluye tanto iniciativas destinadas a mejorar la experiencia de compra como actividades de colaboración con organizaciones sociales.

El voluntariado corporativo, las visitas a instituciones, las medidas de accesibilidad y la incorporación de bolsas compostables son parte de ese trabajo, que también contempla la participación de los colaboradores de la empresa.

Con estas iniciativas, Coto busca consolidar el área de Relaciones Institucionales y ampliar sus vínculos con organizaciones y comunidades de distintas regiones del país.