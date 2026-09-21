Existen conductores que han adquirido un coche automático creyendo que nunca pisará el taller para cambiarle el aceite. De esta manera, muchos caen en la falsa creencia de que este componente clave viene sellado de fábrica y dura eternamente sin cuidados.

Sin embargo, los expertos en mecánica insisten en que ignorar esta parte del vehículo puede costarte miles de pesos en reparaciones catastróficas. Lejos de lo que dictan las agencias comerciales, las cajas de cambio modernas y tradicionales exigen una atención programada si deseas conservar la salud mecánica de tu automóvil a largo plazo sin sorpresas desagradables.

TikTok - Juan José Ebenezer

¿Qué pasa si la marca dice que el aceite de la transmisión es de por vida?

La respuesta del especialista es tajante ante la publicidad de las armadoras. Según el creador de contenido Juan José Ebenezer, en declaraciones textuales de su video, la realidad sobre este mito es clara: “Te han estado mintiendo diciendo que las cajas de cambio automáticas no tienen mantenimiento. Y es que algunos fabricantes te dicen que sí, otros te dicen que no, que es de por vida”.

En ese sentido, resaltó: “Diga lo que diga la marca, todos los coches con cambio automático necesitan su mantenimiento y el que te diga que es de por vida, también lo tiene”. Esto significa que confiar ciegamente en el manual del usuario sin revisar los fluidos suele ser una trampa peligrosa para el bolsillo del conductor.

¿Cada cuánto tiempo se debe hacer el mantenimiento a la caja automática?

Para evitar averías prematuras y mantener la transmisión en óptimas condiciones, existen intervalos de kilometraje recomendados que no debes pasar por alto. De acuerdo con las indicaciones del experto, el panorama ideal se divide de la siguiente manera:

El primer mantenimiento preventivo se realiza de media a los 90,000 kilómetros.

Los servicios sucesivos deben programarse aproximadamente cada 60,000 kilómetros.

Magnific

La advertencia acerca del mantenimiento de la caja automática y la máquina de diálisis

Llegar tarde al taller con un kilometraje excesivo, como por ejemplo 350 mil kilómetros sin tocar la caja, cambia por completo las reglas del juego. El mecánico advierte en su grabación sobre los riesgos de usar herramientas agresivas de limpieza profunda en autos descuidados.

“Y no me vale que vengas con 350 mil kilómetros a hacer el primer mantenimiento y quieras hacerlo con la máquina de diálisis... eso no lo puedes hacer porque el coche lleva muchos años trabajando con un aceite deteriorado”, advierte.

Justamente, Juan José explica que ese aceite viene “ensuciando el circuito por dentro y acostumbrándose en la propia caja de cambio y ajustándose a ese mal mantenimiento que ha tenido. Si ahora tú lo quitas, con esta máquina de diálisis pueden aparecer ciertas averías que antes no tenía, como patinar”.

¿Cómo se debe solucionar un mantenimiento de transmisión muy retrasado?

Si te encuentras en la situación de ir bastante tarde con los servicios, el procedimiento técnico cambia para proteger los componentes internos. El especialista detalla el paso a paso adecuado dentro del taller: